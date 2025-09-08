https://ria.ru/20250908/briks-2040508280.html

Лидеры БРИКС назвали торговлю инструментом вмешательства в дела стран

Лидеры БРИКС назвали торговлю инструментом вмешательства в дела стран - РИА Новости, 08.09.2025

Лидеры БРИКС назвали торговлю инструментом вмешательства в дела стран

Лидеры БРИКС в ходе онлайн-саммита заявили, что торговля стала инструментом вмешательства во внутренние дела других стран, что подрывает общемировое развитие,... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T18:18:00+03:00

2025-09-08T18:18:00+03:00

2025-09-08T18:18:00+03:00

в мире

бразилия

китай

россия

брикс

юар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027506062_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae8a14dad6807b613456090756dc14b5.jpg

ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. Лидеры БРИКС в ходе онлайн-саммита заявили, что торговля стала инструментом вмешательства во внутренние дела других стран, что подрывает общемировое развитие, сообщает Центральное телевидение Китая. Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы провела в понедельник внеочередной виртуальный саммит государств-участников БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа. "Лидеры, участвовавшие во встрече, заявили, что… торговля стала инструментом вмешательства во внутренние дела других стран, что серьезно подрывает мир и развитие во всем мире", - говорится в сообщении телевидения. Телеканал отмечает, что лидеры, участвовавшие во встрече, также сделали заявление, что односторонние действия и запугивание оказывают отрицательное влияние на международный порядок, угрожая международному праву и установленным нормам. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, объявило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.

https://ria.ru/20250908/strany-2040503124.html

бразилия

китай

россия

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бразилия, китай, россия, брикс, юар