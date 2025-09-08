Рейтинг@Mail.ru
Лидеры БРИКС назвали торговлю инструментом вмешательства в дела стран - РИА Новости, 08.09.2025
18:18 08.09.2025
Лидеры БРИКС назвали торговлю инструментом вмешательства в дела стран
2025-09-08T18:18:00+03:00
2025-09-08T18:18:00+03:00
в мире
бразилия
китай
россия
брикс
юар
ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. Лидеры БРИКС в ходе онлайн-саммита заявили, что торговля стала инструментом вмешательства во внутренние дела других стран, что подрывает общемировое развитие, сообщает Центральное телевидение Китая. Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы провела в понедельник внеочередной виртуальный саммит государств-участников БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа. "Лидеры, участвовавшие во встрече, заявили, что… торговля стала инструментом вмешательства во внутренние дела других стран, что серьезно подрывает мир и развитие во всем мире", - говорится в сообщении телевидения. Телеканал отмечает, что лидеры, участвовавшие во встрече, также сделали заявление, что односторонние действия и запугивание оказывают отрицательное влияние на международный порядок, угрожая международному праву и установленным нормам. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, объявило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
бразилия
китай
россия
юар
в мире, бразилия, китай, россия, брикс, юар
В мире, Бразилия, Китай, Россия, БРИКС, ЮАР
На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. Лидеры БРИКС в ходе онлайн-саммита заявили, что торговля стала инструментом вмешательства во внутренние дела других стран, что подрывает общемировое развитие, сообщает Центральное телевидение Китая.
Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы провела в понедельник внеочередной виртуальный саммит государств-участников БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.
"Лидеры, участвовавшие во встрече, заявили, что… торговля стала инструментом вмешательства во внутренние дела других стран, что серьезно подрывает мир и развитие во всем мире", - говорится в сообщении телевидения.
Телеканал отмечает, что лидеры, участвовавшие во встрече, также сделали заявление, что односторонние действия и запугивание оказывают отрицательное влияние на международный порядок, угрожая международному праву и установленным нормам.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, объявило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
Страны БРИКС договорились развивать роль "Друзей мира" в украинском кризисе
