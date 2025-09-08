Президент Ирана предложил создать механизм по противодействию санкциям
Пезешкиан предложил создать механизм по противодействию односторонним санкциям
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 8 сен – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил создать в рамках БРИКС механизм по противодействию односторонним санкциям.
Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы провела в понедельник внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа. В виртуальной встрече приняли участие лидеры Китая, Египта, Индонезии, Ирана, России, ЮАР, наследный принц ОАЭ, министр иностранных дел Индии и замглавы МИД Эфиопии.
"БРИКС мог бы разработать общий механизм в целях поддержки членов организации перед лицом незаконных односторонних санкций и для продолжения развития экономик государств, не подвергаясь при этом несправедливому политическому давлению", - сказал Пезешкиан, его слова приводятся на сайте пресс-службы иранского президента.
Он подчеркнул, что БРИКС должен стать платформой комплексного реформирования международных финансовых институтов, в особенности МВФ и Всемирного банка. По его словам, эти международные организации должны отражать реальные глобальные экономические тренды и оказывать более активную поддержку проектам развития стран третьего мира.
"Укрепление роли и потенциала нового банка развития (БРИКС – ред.) также является необходимым шагом в этом направлении. Государствам-членам БРИКС предлагается, помимо реформирования мировых финансовых структур, рассмотреть идею создания независимых платёжных систем. Этот проект мог бы снизить доминирование ряда мировых валют", - добавил Пезешкиан.
Кроме этого, иранский президент указал на необходимость обеспечить равный доступ государств-членов БРИКС к ряду товаров в кризисных ситуациях, например, к вакцинам и медицинскому оборудованию. Пезешкиан также предложил организовать общую платформу в рамках БРИКС для координации, мобилизации ресурсов и быстрого реагирования на пандемии и чрезвычайные ситуации.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. Шестого января правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, объявило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.