Появились кадры участия Путина во внеочередном онлайн-саммите БРИКС

Появились кадры участия Путина во внеочередном онлайн-саммите БРИКС

2025-09-08T16:52:00+03:00

2025-09-08T16:52:00+03:00

2025-09-08T17:10:00+03:00

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Кадры участия президента РФ Владимира Путина во внеочередном онлайн-саммите БРИКС опубликованы в официальном телеграм-канале Кремля."Владимир Путин принял участие во внеочередной встрече БРИКС, организованной по инициативе бразильского председательства в формате видеоконференции", - сообщается в публикации Кремля.На опубликованных кадрах видно, как президент РФ по видеосвязи принимает участие в онлайн-саммите.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, объявило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.

