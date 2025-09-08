Президент ЮАР призвал БРИКС задуматься о своей роли в глобальном росте
Рамафоса призвал БРИКС задуматься о роли в формировании экономического роста
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. БРИКС нужно задуматься о своей роли в формировании глобального экономического роста, борьбе с бедностью и отстаивании принципа многосторонности, заявил президент страны Сирил Рамафоса в ходе внеочередного онлайн-саммита БРИКС.
Пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья 6 сентября сообщил РИА Новости, что Рамафоса примет участие во внеочередном саммите БРИКС в понедельник, который проводится по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.
"Как БРИКС, нам нужно задуматься о нашей роли в формировании глобального (экономического - ред.) роста, борьбе с глобальной бедностью и отстаивании принципа многосторонности", - сказал президент.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, объявило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.