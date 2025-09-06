https://ria.ru/20250906/peru-2040177874.html

В Перу высказались о созыве внеочередного саммита БРИКС

В Перу высказались о созыве внеочередного саммита БРИКС - РИА Новости, 06.09.2025

В Перу высказались о созыве внеочередного саммита БРИКС

Инициатива президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы созвать внеочередную встречу лидеров БРИКС ещё раз подтверждает тенденцию на многополярность, сообщил... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T14:46:00+03:00

2025-09-06T14:46:00+03:00

2025-09-06T14:46:00+03:00

в мире

бразилия

россия

перу

луис инасиу лула да силва

дональд трамп

юрий ушаков

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027506084_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_be6809cdbfbddf7ba7b7285dec07935c.jpg

ЛИМА, 6 сен - РИА Новости. Инициатива президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы созвать внеочередную встречу лидеров БРИКС ещё раз подтверждает тенденцию на многополярность, сообщил РИА Новости секретарь по международным отношениям коммунистической партии Перу "Красная Родина" Артуро Аяла. Советник главы бразильского государства Селсу Аморим ранее сообщил в интервью газете O Globo, что внеочередной саммит БРИКС состоится 8 сентября по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в виртуальном формате. По данным СМИ, встреча будет посвящена обсуждению торговой политики американского лидера Дональда Трампа. "Инициатива Лулы да Силвы важна в контексте, в котором мы находимся, где однополярный порядок американской (экономической) гегемонии поставлен под сомнение, и то, что мы фактически видим, это подтверждение тенденции к многополярности", - сказал Аяла. По его мнению, подобные встречи "пугают (Дональда) Трампа", что выражается в нападках Вашингтона на страны БРИКС. "Укрепление БРИКС должно стать ответом развивающегося мира, мира, который сейчас является центром развития, исследований и где сосредоточено большое количество людей, активно выходящих на международные рынки", - подчеркнул политик. Аяла также полагает, что работа в рамках БРИКС "должна быть направлена ​​на дальнейшее укрепление общих рынков, а также на укрепление экономических альтернатив как доллару, так и финансовой системе, где доминируют США и Европа". БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС . 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.

https://ria.ru/20250905/putin-2039992048.html

https://ria.ru/20250826/briks-2037574468.html

бразилия

россия

перу

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бразилия, россия, перу, луис инасиу лула да силва, дональд трамп, юрий ушаков, брикс