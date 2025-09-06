https://ria.ru/20250906/film-2040193565.html

RT представил документальный фильм о Расуле Гамзатове

КАЗАНЬ, 6 сен – РИА Новости. Телеканал RT в субботу представил документальный фильм "В поисках Расула" о советском поэте Расуле Гамзатове в рамках международного кинофестиваля "Алтын минбар", передает корреспондент РИА Новости. Созданный для арабского зрителя фильм по-новому открывает Гамзатова и для российского зрителя, объясняя, почему его творчество так близко, понятно и так высоко ценится на Ближнем Востоке. Создатели картины - египетский режиссер Карим Нагиб и руководитель службы программ арабского вещания телеканала RT Arabic Аниса Гордина (Мурад). "Надеюсь, что вы посмотрите на Дагестан и на известного дагестанского поэта глазами его современников-арабов, и с нами откроете тайну, почему такая близкая связь арабской культуры и тем и этики Расула Гамзатова", - сказала автор фильма, сценарист Аниса Гордина перед премьерой фильма. По ее словам, фильм получился неким путешествием по Дагестану, знакомством с ним, и в этом путешествии зрителю шаг за шагом открываются не только поэзия Гамзатова, но и сам Дагестан и традиции кавказского народа. "И мне очень было важно подчеркнуть тот момент, что стихи написаны на аварском, есть на русском и на арабском (языках), и мы очень хотели в фильме, чтобы звучала эстетика языка аварского, и вы послушали стихи на разных языках", - добавила Гордина. Съемки фильма, приуроченного к 100-летию со дня рождения Гамзатова, проходили в разных странах, в том числе в России и Дагестане. Отдельные эпизоды снимали в аварском ауле Цада Хунзахского района, где 8 сентября 1923 года родился Гамзатов, а также в Дербенте. Авторы фильма стремились показать, что сформировало личность Гамзатова и его нравственные ценности, как это нашло отражение в его произведениях, какие путешествия на Восток были ключевыми. Автор фильма встретилась с арабскими современниками и друзьями Гамзатова, поэтами и писателями, чтобы получить ответ на вопрос, какое влияние его личность оказала на их творчество. Лента "В поисках Расула" - это авторское расследование, которое стремится раскрыть тайну глубокой привязанности арабского читателя к творчеству Гамзатова, переводы которого продолжают находить отклик и издаваться в арабских странах по сей день. XXI Казанский международный кинофестиваль "Алтын минбар" проходит в Казани 5-9 сентября. На участие в нем было заявлено 845 работ из 67 стран. Девиз фестиваля: "Через диалог культур – к культуре диалога". Учредителями фестиваля являются министерство культуры Татарстана, Совет муфтиев России, исполком Казани. "Алтын минбар" входит в перечень кинопроектов, поддержанных министерством культуры РФ. Кинофестиваль проходит при поддержке главы Татарстана Рустама Минниханова, в партнерстве с группой стратегического видения "Россия - исламский мир".

