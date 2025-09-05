https://ria.ru/20250905/shos-2039816779.html

Подводить итоги саммита ШОС будут еще сто лет, заявил Титов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Подводить итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего недавно в Китае, и видеть его результаты будут еще лет сто, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. "Я думаю, что подводить итоги и видеть результаты мы будем ближайшие лет сто… Этот саммит в Пекине носил исторический характер", - сказал Титов на сессии "Бизнес-диалог Россия-Китай" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), отвечая на вопрос о саммите ШОС. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

