Подводить итоги саммита ШОС будут еще сто лет, заявил Титов
05:42 05.09.2025
Подводить итоги саммита ШОС будут еще сто лет, заявил Титов
Подводить итоги саммита ШОС будут еще сто лет, заявил Титов - РИА Новости, 05.09.2025
Подводить итоги саммита ШОС будут еще сто лет, заявил Титов
Подводить итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего недавно в Китае, и видеть его результаты будут еще лет сто, заявил... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T05:42:00+03:00
2025-09-05T05:42:00+03:00
в мире
китай
россия
пекин
борис титов
шос
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038871339_0:267:3082:2001_1920x0_80_0_0_f7f7c52dae8434c222f453bd94f8bdb1.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Подводить итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего недавно в Китае, и видеть его результаты будут еще лет сто, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. "Я думаю, что подводить итоги и видеть результаты мы будем ближайшие лет сто… Этот саммит в Пекине носил исторический характер", - сказал Титов на сессии "Бизнес-диалог Россия-Китай" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), отвечая на вопрос о саммите ШОС. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
китай
россия
пекин
1920
1920
true
в мире, китай, россия, пекин, борис титов, шос, дальневосточный федеральный университет
В мире, Китай, Россия, Пекин, Борис Титов, ШОС, Дальневосточный федеральный университет
Подводить итоги саммита ШОС будут еще сто лет, заявил Титов

Титов заявил, что подводить итоги саммита ШОС в Китае будут еще сто лет

Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Подводить итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего недавно в Китае, и видеть его результаты будут еще лет сто, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
"Я думаю, что подводить итоги и видеть результаты мы будем ближайшие лет сто… Этот саммит в Пекине носил исторический характер", - сказал Титов на сессии "Бизнес-диалог Россия-Китай" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), отвечая на вопрос о саммите ШОС.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
