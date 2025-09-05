На Западе объяснили отношение Европы к саммиту ШОС
IFQ: реакция Европы на саммит в Пекине показала ее неготовность к диалогу
© РИА Новости / Сергей БобылевПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине
МОСКВА, 5 cен — РИА Новости. Нежелание европейских политиков посетить саммит ШОС в Пекине может говорить о неготовности Запада к конструктивному диалогу по вопросам мирного урегулирования конфликтов, пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano.
"Отказываясь принять реальность фактов, они (Европейские политики. — Прим. Ред.) разворачивают кампанию в прессе, в которой те, кто требует справедливости, изображаются как враги, военные агрессоры, угрожающие жизни людям на Западе", — говорится в материале.
Как утверждает издание, многие лидеры ЕС специально готовы пойти на эскалацию конфликта, чтобы нарастить военные расходы и удержаться у власти.
"Поэтому изобретение врага и искусственное создание состояния войны являются выбором европейских и западных правящих классов для оправдания своей воинственной и антинародной политики", — подчеркивается в материале.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.