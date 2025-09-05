Рейтинг@Mail.ru
На Западе объяснили отношение Европы к саммиту ШОС
06:37 05.09.2025
На Западе объяснили отношение Европы к саммиту ШОС
На Западе объяснили отношение Европы к саммиту ШОС
На Западе объяснили отношение Европы к саммиту ШОС
Нежелание европейских политиков посетить саммит ШОС в Пекине может говорить о неготовности Запада к конструктивному диалогу по вопросам мирного урегулирования
2025-09-05T06:37:00+03:00
2025-09-05T06:37:00+03:00
в мире
пекин
москва
европа
шос
евросоюз
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038871339_0:267:3082:2001_1920x0_80_0_0_f7f7c52dae8434c222f453bd94f8bdb1.jpg
МОСКВА, 5 cен — РИА Новости. Нежелание европейских политиков посетить саммит ШОС в Пекине может говорить о неготовности Запада к конструктивному диалогу по вопросам мирного урегулирования конфликтов, пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano."Отказываясь принять реальность фактов, они (Европейские политики. — Прим. Ред.) разворачивают кампанию в прессе, в которой те, кто требует справедливости, изображаются как враги, военные агрессоры, угрожающие жизни людям на Западе", — говорится в материале.Как утверждает издание, многие лидеры ЕС специально готовы пойти на эскалацию конфликта, чтобы нарастить военные расходы и удержаться у власти."Поэтому изобретение врага и искусственное создание состояния войны являются выбором европейских и западных правящих классов для оправдания своей воинственной и антинародной политики", — подчеркивается в материале.По мнению автора, вряд ли стоит говорить о том, что враги европейских народов находятся не в Пекине, Москве, Нью-Дели или Тегеране, а в Брюсселе, Риме, Париже, Лондоне и Берлине.Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
пекин
москва
европа
в мире, пекин, москва, европа, шос, евросоюз, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Пекин, Москва, Европа, ШОС, Евросоюз, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
На Западе объяснили отношение Европы к саммиту ШОС

IFQ: реакция Европы на саммит в Пекине показала ее неготовность к диалогу

© РИА Новости / Сергей БобылевПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 cен — РИА Новости. Нежелание европейских политиков посетить саммит ШОС в Пекине может говорить о неготовности Запада к конструктивному диалогу по вопросам мирного урегулирования конфликтов, пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano.
"Отказываясь принять реальность фактов, они (Европейские политики. — Прим. Ред.) разворачивают кампанию в прессе, в которой те, кто требует справедливости, изображаются как враги, военные агрессоры, угрожающие жизни людям на Западе", — говорится в материале.
Как утверждает издание, многие лидеры ЕС специально готовы пойти на эскалацию конфликта, чтобы нарастить военные расходы и удержаться у власти.
"Поэтому изобретение врага и искусственное создание состояния войны являются выбором европейских и западных правящих классов для оправдания своей воинственной и антинародной политики", — подчеркивается в материале.
По мнению автора, вряд ли стоит говорить о том, что враги европейских народов находятся не в Пекине, Москве, Нью-Дели или Тегеране, а в Брюсселе, Риме, Париже, Лондоне и Берлине.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
В мире, Пекин, Москва, Европа, ШОС, Евросоюз, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
