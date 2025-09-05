https://ria.ru/20250905/italiya-2039825044.html

На Западе объяснили отношение Европы к саммиту ШОС

Нежелание европейских политиков посетить саммит ШОС в Пекине может говорить о неготовности Запада к конструктивному диалогу по вопросам мирного урегулирования...

МОСКВА, 5 cен — РИА Новости. Нежелание европейских политиков посетить саммит ШОС в Пекине может говорить о неготовности Запада к конструктивному диалогу по вопросам мирного урегулирования конфликтов, пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano."Отказываясь принять реальность фактов, они (Европейские политики. — Прим. Ред.) разворачивают кампанию в прессе, в которой те, кто требует справедливости, изображаются как враги, военные агрессоры, угрожающие жизни людям на Западе", — говорится в материале.Как утверждает издание, многие лидеры ЕС специально готовы пойти на эскалацию конфликта, чтобы нарастить военные расходы и удержаться у власти."Поэтому изобретение врага и искусственное создание состояния войны являются выбором европейских и западных правящих классов для оправдания своей воинственной и антинародной политики", — подчеркивается в материале.По мнению автора, вряд ли стоит говорить о том, что враги европейских народов находятся не в Пекине, Москве, Нью-Дели или Тегеране, а в Брюсселе, Риме, Париже, Лондоне и Берлине.Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

