Индия не хочет открывать свой рынок для американских товаров, заявили в США - РИА Новости, 05.09.2025
23:48 05.09.2025
Индия не хочет открывать свой рынок для американских товаров, заявили в США
Индия не хочет открывать свой рынок для американских товаров, заявили в США
в мире
индия
сша
россия
юрий ушаков
дональд трамп
брикс
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Министр торговли США Говард Латник заявил, что Индия по-прежнему отказывается открыть свой внутренний рынок для американских товаров и приостановить свое участие в БРИКС. &quot;Индия пока не хочет открывать свой рынок, прекратить закупки российской нефти и прекратить членство в БРИКС&quot;, - сказал Латник в интервью Блумберг ТВ.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника. Ранее президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50%, это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией, а также с провалом торговых переговоров с Нью-Дели. Пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Индии, что пошлины будут ограничены на уровне 15%.
в мире, индия, сша, россия, юрий ушаков, дональд трамп, брикс
В мире, Индия, США, Россия, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, БРИКС
Флаг Индии
Флаг Индии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Министр торговли США Говард Латник заявил, что Индия по-прежнему отказывается открыть свой внутренний рынок для американских товаров и приостановить свое участие в БРИКС.
"Индия пока не хочет открывать свой рынок, прекратить закупки российской нефти и прекратить членство в БРИКС", - сказал Латник в интервью Блумберг ТВ.

БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
Ранее президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50%, это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией, а также с провалом торговых переговоров с Нью-Дели. Пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Индии, что пошлины будут ограничены на уровне 15%.
В США призвали Индию отказаться от закупок оружия в России
7 марта, 17:09
В США призвали Индию отказаться от закупок оружия в России
7 марта, 17:09
 
