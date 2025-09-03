Рейтинг@Mail.ru
Концерт "Душа России. Россия — миру" открыл культурную программу ВЭФ - РИА Новости, 03.09.2025
16:29 03.09.2025 (обновлено: 23:02 03.09.2025)
Концерт "Душа России. Россия — миру" открыл культурную программу ВЭФ
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Концерт "Душа России. Россия – миру" открыл культурную программу десятого Восточного экономического форума во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости. На Приморской сцене Мариинского театра свое искусство представили музыканты и исполнители России и Китая, дав старт фестивалю культуры "Владивостокские сезоны" в рамках культурной программы ВЭФ. Симфонический оркестр Приморской сцены Мариинского театра и солисты - китайский композитор, исполнитель Дуань Юйцянь и оперный певец Тун Юйси - объединили на концерте мировую музыку и русскую культуру: исполнение сопровождал видео-арт, где "оживали" тексты Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Александра Блока, Анны Ахматовой. "Русская музыка для меня очень важна, потому что я люблю русскую культуру, русскую музыку. И выступать на этом концерте, на этой замечательной сцене - это большая честь. Спасибо большое организаторам, маэстро и замечательной публике за этот вечер", - сказал журналистам оперный певец Тун Юйси. Композитор и исполнитель Дуань Юйцян, отвечая на вопрос РИА Новости, рассказала, что хотела донести своей музыкой до российских зрителей. "Мои сочинения созданы под влиянием великих русских композиторов, я от них взяла не только технику, а больше... души", - рассказала она. "Всем известно, что под руководством председателя (КНР - ред.) Си Цзиньпина и президента (России - ред.) Владимира Путина наши отношения (стали - ред.) всеобъемлющие: партнерство, сотрудничество... достигли самого высокого уровня. Культура и искусство являются очень важной частью отношений между Китаем и Россией... И мы уверены, что культурные обмены будут расти, внесут больший вклад в отношения между народами Китая и России", - рассказал журналистам заместитель генконсула КНР во Владивостоке Юй Цзуцзе в ответ на просьбу оценить роль культуры и искусства в формировании гуманитарных отношений между странами.Концерт "Душа России. Россия – миру" организован социокреативной платформой Фонда "Росконгресс" – Фондом "Инносоциум" в партнерстве с Мариинским театром и Союзом писателей России в рамках проекта "Душа России. Дальний Восток". Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Концерт "Душа России. Россия – миру" открыл культурную программу десятого Восточного экономического форума во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости.
На Приморской сцене Мариинского театра свое искусство представили музыканты и исполнители России и Китая, дав старт фестивалю культуры "Владивостокские сезоны" в рамках культурной программы ВЭФ. Симфонический оркестр Приморской сцены Мариинского театра и солисты - китайский композитор, исполнитель Дуань Юйцянь и оперный певец Тун Юйси - объединили на концерте мировую музыку и русскую культуру: исполнение сопровождал видео-арт, где "оживали" тексты Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Александра Блока, Анны Ахматовой.
"Русская музыка для меня очень важна, потому что я люблю русскую культуру, русскую музыку. И выступать на этом концерте, на этой замечательной сцене - это большая честь. Спасибо большое организаторам, маэстро и замечательной публике за этот вечер", - сказал журналистам оперный певец Тун Юйси.
Композитор и исполнитель Дуань Юйцян, отвечая на вопрос РИА Новости, рассказала, что хотела донести своей музыкой до российских зрителей.
"Мои сочинения созданы под влиянием великих русских композиторов, я от них взяла не только технику, а больше... души", - рассказала она.
"Всем известно, что под руководством председателя (КНР - ред.) Си Цзиньпина и президента (России - ред.) Владимира Путина наши отношения (стали - ред.) всеобъемлющие: партнерство, сотрудничество... достигли самого высокого уровня. Культура и искусство являются очень важной частью отношений между Китаем и Россией... И мы уверены, что культурные обмены будут расти, внесут больший вклад в отношения между народами Китая и России", - рассказал журналистам заместитель генконсула КНР во Владивостоке Юй Цзуцзе в ответ на просьбу оценить роль культуры и искусства в формировании гуманитарных отношений между странами.
Концерт "Душа России. Россия – миру" организован социокреативной платформой Фонда "Росконгресс" – Фондом "Инносоциум" в партнерстве с Мариинским театром и Союзом писателей России в рамках проекта "Душа России. Дальний Восток".
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
