Трутнев заявил, что представит президенту на ВЭФ обновленный Дальний Восток
00:19 03.09.2025 (обновлено: 01:12 03.09.2025)
Трутнев заявил, что представит президенту на ВЭФ обновленный Дальний Восток
экономика
дальний восток
благовещенск
россия
юрий трутнев
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2025
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев заявил, что на стартующем в среду юбилейном ВЭФ презентует главе государства Дальний Восток, значительно преобразившийся за прошедшие 10 лет. "Задачи нам поставил президент РФ Владимир Владимирович Путин - он потребовал добиться ускорения развития Дальнего Востока, добиться приоритетного развития Дальнего Востока. Собственно, ровно эти задачи мы и выполняем. Они не изменились… Мы будем на форуме представлять президенту новый Дальний Восток - Дальний Восток, который мы принимали 10 лет назад, он уже другой, он преобразился во всех территориях, не просто нам где-то удалось добиться успеха, а весь Дальний Восток преобразился. И привело это к очень понятным последствиям - это приезд в 2024 году в регионы Дальнего Востока на 24 тысячи человек больше, чем отъезд", - сказал Трутнев журналистам. Он привел еще ряд показателей, которые характеризуют ускоренное развитие Дальнего Востока за 2015-2025 годы: инвестиции в основной капитал в 3,9 раза выше среднероссийских темпов (на 286%), промышленное производство в 2,7 раза выше (на 168%), прибыль организации - в пять раз (на 400%). По его мнению, количественные показатели развития ДФО перешли в качественные. "Когда мы говорим о том, что 2,8 тысячи с лишним проектов реализовано, что объем инвестиций фактически уже составил более 5 триллионов рублей - цифра такая слабо представимая - это одна степень, один уровень восприятия. А второй уровень восприятия для меня связан с тем, что все территории изменились. То есть на сегодняшний день мы, приезжая во Владивосток или Хабаровск, Благовещенск или Певек, видим совершенно другую картину. Мне кажется, вот это изменение территории - это и есть главная задача, которую за этот период удалось реализовать", - отметил вице-премьер. Он отметил, что эти цифры подтверждены большим количеством построенных за прошедшее десятилетие предприятий и социальных объектов. "Приморский край - это кампус ДВФУ и судоверфь "Звезда", это морской порт "Суходол" и новые гостиницы, которые наконец-то возникли, это Находкинский завод минеральных удобрений. Это космодром Восточный в Амурской области и Амурский газоперерабатывающий завод, мост Благовещенск - Хэйхэ и аэропорт Благовещенска. Это аэропорт "Хабаровск" и новая Тихоокеанская железная дорога в порт Эльга, это Малмыжский ГОК… Это Эльгауголь... в Якутии и, не мог не сказать об этом, это снайперский полигон "Сулус" для специалистов тяжелого снайпинга… Это Баимский ГОК (на Чукотке - ред.), который еще только поднимается, пока не введен, но его можно руками потрогать, его можно посмотреть, он живой. Эта работа будет продолжена и завершена", - перечислил Трутнев, также упомянув важные проекты в Магаданской области и Еврейской автономной области, Бурятии, Забайкалье, на Сахалине и на Камчатке. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Трутнев заявил, что представит президенту на ВЭФ обновленный Дальний Восток

Трутнев заявил, что Дальний Восток значительно преобразился за десять лет

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев заявил, что на стартующем в среду юбилейном ВЭФ презентует главе государства Дальний Восток, значительно преобразившийся за прошедшие 10 лет.
"Задачи нам поставил президент РФ Владимир Владимирович Путин - он потребовал добиться ускорения развития Дальнего Востока, добиться приоритетного развития Дальнего Востока. Собственно, ровно эти задачи мы и выполняем. Они не изменились… Мы будем на форуме представлять президенту новый Дальний Восток - Дальний Восток, который мы принимали 10 лет назад, он уже другой, он преобразился во всех территориях, не просто нам где-то удалось добиться успеха, а весь Дальний Восток преобразился. И привело это к очень понятным последствиям - это приезд в 2024 году в регионы Дальнего Востока на 24 тысячи человек больше, чем отъезд", - сказал Трутнев журналистам.
Он привел еще ряд показателей, которые характеризуют ускоренное развитие Дальнего Востока за 2015-2025 годы: инвестиции в основной капитал в 3,9 раза выше среднероссийских темпов (на 286%), промышленное производство в 2,7 раза выше (на 168%), прибыль организации - в пять раз (на 400%). По его мнению, количественные показатели развития ДФО перешли в качественные.
"Когда мы говорим о том, что 2,8 тысячи с лишним проектов реализовано, что объем инвестиций фактически уже составил более 5 триллионов рублей - цифра такая слабо представимая - это одна степень, один уровень восприятия. А второй уровень восприятия для меня связан с тем, что все территории изменились. То есть на сегодняшний день мы, приезжая во Владивосток или Хабаровск, Благовещенск или Певек, видим совершенно другую картину. Мне кажется, вот это изменение территории - это и есть главная задача, которую за этот период удалось реализовать", - отметил вице-премьер.
Он отметил, что эти цифры подтверждены большим количеством построенных за прошедшее десятилетие предприятий и социальных объектов.
"Приморский край - это кампус ДВФУ и судоверфь "Звезда", это морской порт "Суходол" и новые гостиницы, которые наконец-то возникли, это Находкинский завод минеральных удобрений. Это космодром Восточный в Амурской области и Амурский газоперерабатывающий завод, мост Благовещенск - Хэйхэ и аэропорт Благовещенска. Это аэропорт "Хабаровск" и новая Тихоокеанская железная дорога в порт Эльга, это Малмыжский ГОК… Это Эльгауголь... в Якутии и, не мог не сказать об этом, это снайперский полигон "Сулус" для специалистов тяжелого снайпинга… Это Баимский ГОК (на Чукотке - ред.), который еще только поднимается, пока не введен, но его можно руками потрогать, его можно посмотреть, он живой. Эта работа будет продолжена и завершена", - перечислил Трутнев, также упомянув важные проекты в Магаданской области и Еврейской автономной области, Бурятии, Забайкалье, на Сахалине и на Камчатке.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
