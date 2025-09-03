https://ria.ru/20250903/ushakov-2039290174.html

Ушаков ответил на слова Трампа о заговоре России, Китая и КНДР

Ушаков ответил на слова Трампа о заговоре России, Китая и КНДР

Ушаков ответил на слова Трампа о заговоре России, Китая и КНДР

У лидеров России, Китая и КНДР не было и мысли плести заговоры против США, заявил помощник президента России Юрий Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. РИА Новости, 03.09.2025

ПЕКИН, 3 сен — РИА Новости. У лидеров России, Китая и КНДР не было и мысли плести заговоры против США, заявил помощник президента России Юрий Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Так он прокомментировал пост президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social, в котором тот, говоря о военном параде в Пекине, обвинил Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына в планировании заговора против Америки."Я хочу сказать, что никакие заговоры никто не устраивал, никто ничего не плел, никаких заговоров. Более того, в мысли даже этого ни у кого не было, ни у кого из этих троих лидеров не было", — сказал Ушаков.Он предположил, что Трамп писал свой пост не без иронии.Ушаков добавил, что все понимают, какую роль играют администрация Белого дома и Трамп лично в нынешних международных раскладах.Сегодня в Пекине проходят торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.В военном параде на площади Тяньаньмэнь приняли участие тысячи китайских военнослужащих, более ста самолетов и сотни единиц наземной техники. На торжествах присутствовали лидеры 26 государств, в том числе Владимир Путин.

