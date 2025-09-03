Рейтинг@Mail.ru
Ушаков ответил на слова Трампа о заговоре России, Китая и КНДР
09:54 03.09.2025 (обновлено: 12:59 03.09.2025)
Ушаков ответил на слова Трампа о заговоре России, Китая и КНДР
У лидеров России, Китая и КНДР не было и мысли плести заговоры против США, заявил помощник президента России Юрий Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
ПЕКИН, 3 сен — РИА Новости. У лидеров России, Китая и КНДР не было и мысли плести заговоры против США, заявил помощник президента России Юрий Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Так он прокомментировал пост президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social, в котором тот, говоря о военном параде в Пекине, обвинил Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына в планировании заговора против Америки."Я хочу сказать, что никакие заговоры никто не устраивал, никто ничего не плел, никаких заговоров. Более того, в мысли даже этого ни у кого не было, ни у кого из этих троих лидеров не было", — сказал Ушаков.Он предположил, что Трамп писал свой пост не без иронии.Ушаков добавил, что все понимают, какую роль играют администрация Белого дома и Трамп лично в нынешних международных раскладах.Сегодня в Пекине проходят торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.В военном параде на площади Тяньаньмэнь приняли участие тысячи китайских военнослужащих, более ста самолетов и сотни единиц наземной техники. На торжествах присутствовали лидеры 26 государств, в том числе Владимир Путин.
Ушаков ответил на слова Трампа о заговоре России, Китая и КНДР

Ушаков: у лидеров РФ, Китая и КНДР не было и мысли плести заговоры в КНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГлавы иностранных делегаций перед парадом в Пекине. 3 сентября 2025
Главы иностранных делегаций перед парадом в Пекине. 3 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Главы иностранных делегаций перед парадом в Пекине. 3 сентября 2025
ПЕКИН, 3 сен — РИА Новости. У лидеров России, Китая и КНДР не было и мысли плести заговоры против США, заявил помощник президента России Юрий Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Так он прокомментировал пост президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social, в котором тот, говоря о военном параде в Пекине, обвинил Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына в планировании заговора против Америки.
"Я хочу сказать, что никакие заговоры никто не устраивал, никто ничего не плел, никаких заговоров. Более того, в мысли даже этого ни у кого не было, ни у кого из этих троих лидеров не было", — сказал Ушаков.
Он предположил, что Трамп писал свой пост не без иронии.
Ушаков добавил, что все понимают, какую роль играют администрация Белого дома и Трамп лично в нынешних международных раскладах.
Сегодня в Пекине проходят торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.
В военном параде на площади Тяньаньмэнь приняли участие тысячи китайских военнослужащих, более ста самолетов и сотни единиц наземной техники. На торжествах присутствовали лидеры 26 государств, в том числе Владимир Путин.
