В Нидерландах заявили о невозможности глобальной изоляция Путина

ГААГА, 3 сен - РИА Новости. Поездка президента России Владимира Путина в Китай показала, что глобальная изоляция российского лидера невозможна, поделился мнением с РИА Новости бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел. "Что ж, оказалось очевидно, что изоляция Путина, глобальная изоляция, невозможна. Именно этого хотела бы видеть Европа, однако это далеко от реальности. Пока в Европе обсуждают, что произошло вчера, что произойдёт сегодня и что может произойти завтра, мы видим, что мировые лидеры (в Китае - ред.) обсуждают будущее мировой экономики через 10, 20 лет", - заявил ван Боммел, комментируя визит президента РФ в Китай. По его словам, лидеры, которые встретились в Китае, в том числе на саммите Шанхайской организацией сотрудничества, лучше понимают будущее развитие важных мировых событий, чем европейские лидеры. "Китай последовательно проводит политику сотрудничества с Россией в рамках ШОС. Это играет на руку президенту Путину и, что ещё важнее, бросает вызов доминированию Запада, возглавляемому США, в важных организациях и альянсах мира, будь то НАТО, ООН, ВТО и другие", - отметил собеседник агентства. Президент РФ Владимир Путин 31 августа - 3 сентября работал в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. В среду в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.

