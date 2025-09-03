Нидерландский экс-депутат ван Боммел: глобальная изоляция Путина невозможна
Путин приехал на торжественный прием в Доме народных собраний на лимузине "Аурус".
Путин приехал на торжественный прием в Доме народных собраний на лимузине "Аурус".
Войдя в здание, он поприветствовал родственников ветеранов Советской армии — участников военных действий против Японии. В числе гостей были потомки маршалов Рокоссовского, Жукова, Чуйкова и Василевского.
Войдя в здание, он поприветствовал родственников ветеранов Советской армии — участников военных действий против Японии. В числе гостей были потомки маршалов Рокоссовского, Жукова, Чуйкова и Василевского.
Российский лидер был приглашен на парад в качестве специального гостя.
Российский лидер был приглашен на парад в качестве специального гостя.
На фото: подготовка к торжественному приему по случаю 80-й годовщины победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой.
На фото: подготовка к торжественному приему по случаю 80-й годовщины победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой.
На торжественные мероприятия были приглашены первые лица многих стран.
На переднем плане: Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын и президент Белоруссии Александр Лукашенко.
На торжественные мероприятия были приглашены первые лица многих стран.
На переднем плане: Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын и президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Председатель КНР Си Цзиньпин выступил на торжественном приеме.
Председатель КНР Си Цзиньпин выступил на торжественном приеме.
После приема Путин пообщался "на ногах" с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
После приема Путин пообщался "на ногах" с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
На фото: Владимир Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и Лукашенко после совместного фотографирования глав делегаций.
На фото: Владимир Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и Лукашенко после совместного фотографирования глав делегаций.
Затем Владимир Путин и Ким Чен Ын отправились на переговоры на одной машине. Путин отметил, что Россия и КНДР принимали участие в общей борьбе с нацизмом, и подчеркнул роль северокорейских военных в освобождении Курской области. Ким Чен Ын ответил, что помощь России — это братский долг.
Затем Владимир Путин и Ким Чен Ын отправились на переговоры на одной машине. Путин отметил, что Россия и КНДР принимали участие в общей борьбе с нацизмом, и подчеркнул роль северокорейских военных в освобождении Курской области. Ким Чен Ын ответил, что помощь России — это братский долг.
В течение дня Путин продолжил двусторонние встречи: состоялись переговоры с главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо (на фото) и президентом Вьетнама Кыонг Лыонгом.
В течение дня Путин продолжил двусторонние встречи: состоялись переговоры с главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо (на фото) и президентом Вьетнама Кыонг Лыонгом.
Путин приехал на торжественный прием в Доме народных собраний на лимузине "Аурус".
Войдя в здание, он поприветствовал родственников ветеранов Советской армии — участников военных действий против Японии. В числе гостей были потомки маршалов Рокоссовского, Жукова, Чуйкова и Василевского.
Российский лидер был приглашен на парад в качестве специального гостя.
На фото: подготовка к торжественному приему по случаю 80-й годовщины победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой.
На торжественные мероприятия были приглашены первые лица многих стран.
На переднем плане: Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын и президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Председатель КНР Си Цзиньпин выступил на торжественном приеме.
После приема Путин пообщался "на ногах" с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
На фото: Владимир Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и Лукашенко после совместного фотографирования глав делегаций.
Затем Владимир Путин и Ким Чен Ын отправились на переговоры на одной машине. Путин отметил, что Россия и КНДР принимали участие в общей борьбе с нацизмом, и подчеркнул роль северокорейских военных в освобождении Курской области. Ким Чен Ын ответил, что помощь России — это братский долг.
В течение дня Путин продолжил двусторонние встречи: состоялись переговоры с главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо (на фото) и президентом Вьетнама Кыонг Лыонгом.