В Нидерландах заявили о невозможности глобальной изоляция Путина
21:39 03.09.2025
В Нидерландах заявили о невозможности глобальной изоляция Путина
ГААГА, 3 сен - РИА Новости. Поездка президента России Владимира Путина в Китай показала, что глобальная изоляция российского лидера невозможна, поделился мнением с РИА Новости бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел. "Что ж, оказалось очевидно, что изоляция Путина, глобальная изоляция, невозможна. Именно этого хотела бы видеть Европа, однако это далеко от реальности. Пока в Европе обсуждают, что произошло вчера, что произойдёт сегодня и что может произойти завтра, мы видим, что мировые лидеры (в Китае - ред.) обсуждают будущее мировой экономики через 10, 20 лет", - заявил ван Боммел, комментируя визит президента РФ в Китай. По его словам, лидеры, которые встретились в Китае, в том числе на саммите Шанхайской организацией сотрудничества, лучше понимают будущее развитие важных мировых событий, чем европейские лидеры. "Китай последовательно проводит политику сотрудничества с Россией в рамках ШОС. Это играет на руку президенту Путину и, что ещё важнее, бросает вызов доминированию Запада, возглавляемому США, в важных организациях и альянсах мира, будь то НАТО, ООН, ВТО и другие", - отметил собеседник агентства. Президент РФ Владимир Путин 31 августа - 3 сентября работал в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. В среду в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Архивное фото
ГААГА, 3 сен - РИА Новости. Поездка президента России Владимира Путина в Китай показала, что глобальная изоляция российского лидера невозможна, поделился мнением с РИА Новости бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел.
"Что ж, оказалось очевидно, что изоляция Путина, глобальная изоляция, невозможна. Именно этого хотела бы видеть Европа, однако это далеко от реальности. Пока в Европе обсуждают, что произошло вчера, что произойдёт сегодня и что может произойти завтра, мы видим, что мировые лидеры (в Китае - ред.) обсуждают будущее мировой экономики через 10, 20 лет", - заявил ван Боммел, комментируя визит президента РФ в Китай.
Президент России Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
"Там этого не видят". В чем европейцы признались Путину в Пекине
Вчера, 19:09
По его словам, лидеры, которые встретились в Китае, в том числе на саммите Шанхайской организацией сотрудничества, лучше понимают будущее развитие важных мировых событий, чем европейские лидеры.
"Китай последовательно проводит политику сотрудничества с Россией в рамках ШОС. Это играет на руку президенту Путину и, что ещё важнее, бросает вызов доминированию Запада, возглавляемому США, в важных организациях и альянсах мира, будь то НАТО, ООН, ВТО и другие", - отметил собеседник агентства.
Президент РФ Владимир Путин 31 августа - 3 сентября работал в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
В среду в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
Специальный гость и первые лица. Последний день визита Путина в Китай
Путин приехал на торжественный прием в Доме народных собраний на лимузине "Аурус".

Автомобиль Аурус президента РФ Владимира Путина у Дома народных собраний в Пекине

Путин приехал на торжественный прием в Доме народных собраний на лимузине "Аурус".

Войдя в здание, он поприветствовал родственников ветеранов Советской армии — участников военных действий против Японии. В числе гостей были потомки маршалов Рокоссовского, Жукова, Чуйкова и Василевского.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с потомками ветеранов Великой Отечественной войны после торжественного приема по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны

Войдя в здание, он поприветствовал родственников ветеранов Советской армии — участников военных действий против Японии. В числе гостей были потомки маршалов Рокоссовского, Жукова, Чуйкова и Василевского.

Российский лидер был приглашен на парад в качестве специального гостя.

Президент России Владимир Путин на торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны

Российский лидер был приглашен на парад в качестве специального гостя.

На фото: подготовка к торжественному приему по случаю 80-й годовщины победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой.

Подготовка к торжественному приему по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны

На фото: подготовка к торжественному приему по случаю 80-й годовщины победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой.

На торжественные мероприятия были приглашены первые лица многих стран.

На переднем плане: Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны

На торжественные мероприятия были приглашены первые лица многих стран.

На переднем плане: Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил на торжественном приеме.

Председатель КНР Си Цзиньпин выступает на торжественном приеме по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил на торжественном приеме.

На фото: Владимир Путин на торжественном приеме.

Президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны

На фото: Владимир Путин на торжественном приеме.

После приема Путин пообщался "на ногах" с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

резидент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан после торжественного приема по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны

После приема Путин пообщался "на ногах" с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

На фото: Владимир Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и Лукашенко после совместного фотографирования глав делегаций.

Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын и президент Белоруссии Александр Лукашенко после совместного фотографирования глав иностранных делегаций, приглашенных на торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны

На фото: Владимир Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и Лукашенко после совместного фотографирования глав делегаций.

Затем Владимир Путин и Ким Чен Ын отправились на переговоры на одной машине. Путин отметил, что Россия и КНДР принимали участие в общей борьбе с нацизмом, и подчеркнул роль северокорейских военных в освобождении Курской области. Ким Чен Ын ответил, что помощь России — это братский долг.

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пекине

Затем Владимир Путин и Ким Чен Ын отправились на переговоры на одной машине. Путин отметил, что Россия и КНДР принимали участие в общей борьбе с нацизмом, и подчеркнул роль северокорейских военных в освобождении Курской области. Ким Чен Ын ответил, что помощь России — это братский долг.

В течение дня Путин продолжил двусторонние встречи: состоялись переговоры с главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо (на фото) и президентом Вьетнама Кыонг Лыонгом.

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо во время встречи в Пекине

В течение дня Путин продолжил двусторонние встречи: состоялись переговоры с главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо (на фото) и президентом Вьетнама Кыонг Лыонгом.

