В МВД рассказали о правилах приема на работу иностранцев

В МВД рассказали о правилах приема на работу иностранцев - РИА Новости, 03.09.2025

В МВД рассказали о правилах приема на работу иностранцев

Работодатель, привлекающий иностранца к работе, обязан устно или письменно заключить с ним трудовой или гражданско-правовой договор, а также в течение трех дней

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Работодатель, привлекающий иностранца к работе, обязан устно или письменно заключить с ним трудовой или гражданско-правовой договор, а также в течение трех дней уведомить территориальный орган МВД России о заключении договора, сообщили в Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ. "Напомним, что привлекающий иностранца работодатель обязан: устно или письменно заключить с ним трудовой или гражданско-правовой договор; в трехдневный срок уведомить территориальный орган МВД России о заключении (расторжении) договора", - говорится в сообщении. Правоохранители рассказали, что с начала года с помощью портала Госуслуг подано свыше миллиона уведомлений о заключении трудового или гражданско-правового договора с иностранными гражданами, о расторжении - свыше 700 тысяч. "Подать уведомление можно также непосредственно в территориальный орган МВД России, через уполномоченные организации (ГБУ города Москвы "ММЦ", ФГУП "ПВС" МВД России) или почтовым отправлением. Однако напоминаем о простоте и удобстве использования электронных сервисов", - пояснили в управлении. Также в МВД напомнили, что за неуведомление территориального органа МВД России о заключении или прекращении трудового договора с иностранцами установлена административная ответственность. Максимальный размер штрафа для должностных лиц - 50 тысяч рублей, для юридических - 800 тысяч рублей. "В случае, если такое правонарушение допущено в Московском регионе, а также в Санкт-Петербурге или Ленинградской области, штрафные санкции увеличиваются до 70 тысяч рублей и до 1 миллиона рублей соответственно", - заключили в управлении.

