Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали о правилах приема на работу иностранцев - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:42 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/mvd-2039505600.html
В МВД рассказали о правилах приема на работу иностранцев
В МВД рассказали о правилах приема на работу иностранцев - РИА Новости, 03.09.2025
В МВД рассказали о правилах приема на работу иностранцев
Работодатель, привлекающий иностранца к работе, обязан устно или письменно заключить с ним трудовой или гражданско-правовой договор, а также в течение трех дней РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T20:42:00+03:00
2025-09-03T20:42:00+03:00
санкт-петербург
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15699/39/156993985_0:0:3888:2188_1920x0_80_0_0_69462adb82bafaac79ee459954b2944b.jpg
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Работодатель, привлекающий иностранца к работе, обязан устно или письменно заключить с ним трудовой или гражданско-правовой договор, а также в течение трех дней уведомить территориальный орган МВД России о заключении договора, сообщили в Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ. "Напомним, что привлекающий иностранца работодатель обязан: устно или письменно заключить с ним трудовой или гражданско-правовой договор; в трехдневный срок уведомить территориальный орган МВД России о заключении (расторжении) договора", - говорится в сообщении. Правоохранители рассказали, что с начала года с помощью портала Госуслуг подано свыше миллиона уведомлений о заключении трудового или гражданско-правового договора с иностранными гражданами, о расторжении - свыше 700 тысяч. "Подать уведомление можно также непосредственно в территориальный орган МВД России, через уполномоченные организации (ГБУ города Москвы "ММЦ", ФГУП "ПВС" МВД России) или почтовым отправлением. Однако напоминаем о простоте и удобстве использования электронных сервисов", - пояснили в управлении. Также в МВД напомнили, что за неуведомление территориального органа МВД России о заключении или прекращении трудового договора с иностранцами установлена административная ответственность. Максимальный размер штрафа для должностных лиц - 50 тысяч рублей, для юридических - 800 тысяч рублей. "В случае, если такое правонарушение допущено в Московском регионе, а также в Санкт-Петербурге или Ленинградской области, штрафные санкции увеличиваются до 70 тысяч рублей и до 1 миллиона рублей соответственно", - заключили в управлении.
https://ria.ru/20250903/zaderzhanie-2039301597.html
санкт-петербург
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15699/39/156993985_563:0:3888:2494_1920x0_80_0_0_97fde88bfdef49370cb73cf1e9d14592.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов, общество
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов, Общество
В МВД рассказали о правилах приема на работу иностранцев

В МВД напомнили о правилах приема на работу иностранных граждан

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Работодатель, привлекающий иностранца к работе, обязан устно или письменно заключить с ним трудовой или гражданско-правовой договор, а также в течение трех дней уведомить территориальный орган МВД России о заключении договора, сообщили в Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ.
"Напомним, что привлекающий иностранца работодатель обязан: устно или письменно заключить с ним трудовой или гражданско-правовой договор; в трехдневный срок уведомить территориальный орган МВД России о заключении (расторжении) договора", - говорится в сообщении.
Правоохранители рассказали, что с начала года с помощью портала Госуслуг подано свыше миллиона уведомлений о заключении трудового или гражданско-правового договора с иностранными гражданами, о расторжении - свыше 700 тысяч.
"Подать уведомление можно также непосредственно в территориальный орган МВД России, через уполномоченные организации (ГБУ города Москвы "ММЦ", ФГУП "ПВС" МВД России) или почтовым отправлением. Однако напоминаем о простоте и удобстве использования электронных сервисов", - пояснили в управлении.
Также в МВД напомнили, что за неуведомление территориального органа МВД России о заключении или прекращении трудового договора с иностранцами установлена административная ответственность. Максимальный размер штрафа для должностных лиц - 50 тысяч рублей, для юридических - 800 тысяч рублей.
"В случае, если такое правонарушение допущено в Московском регионе, а также в Санкт-Петербурге или Ленинградской области, штрафные санкции увеличиваются до 70 тысяч рублей и до 1 миллиона рублей соответственно", - заключили в управлении.
Наручники - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
В Волгограде задержали подозреваемых в незаконной регистрации мигрантов
Вчера, 10:34
 
Санкт-ПетербургЛенинградская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материаловОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала