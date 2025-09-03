Рейтинг@Mail.ru
На Западе резко ответили на выпад Макрона в адрес России - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:08 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/makron-2039490674.html
На Западе резко ответили на выпад Макрона в адрес России
На Западе резко ответили на выпад Макрона в адрес России - РИА Новости, 03.09.2025
На Западе резко ответили на выпад Макрона в адрес России
Президент Франции Эммануэль Макрон слишком много о себе возомнил, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х, комментируя слова... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T19:08:00+03:00
2025-09-03T19:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
китай
эммануэль макрон
флориан филиппо
урсула фон дер ляйен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036234441_0:0:1850:1041_1920x0_80_0_0_71cec5dfd2634e5d00b08c99c03f0d14.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон слишком много о себе возомнил, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х, комментируя слова главы Пятой республики о России и Украине."Сегодня в Китае состоялся масштабный военный парад, в котором приняли участие 25 глав государств! Макрон настолько самоуверен, что хочет вместе с (главой Еврокомиссии — Прим. Ред.) Урсулой фон дер Ляйен и "коалицией желающих" развязать войну со всем миром? Он это серьезно?" — написал он.Французский политик также призвал европейцев скорее "остановить это безумие".Ранее во вторник Макрон заявил о том, что "коалиция желающих" в координации с НАТО будет работать над определением надежных гарантий безопасности для Украины. Кроме того, он обвинил Россию якобы в препятствовании прекращению венных действий.Китай в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине провел военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Президент России Владимир Путин в качестве главного гостя и лидеры еще 25 государств присутствовали на параде по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
https://ria.ru/20250903/rossiya-2039421050.html
https://ria.ru/20250903/putin-2039459747.html
россия
украина
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036234441_151:0:1795:1233_1920x0_80_0_0_4f627a97835b7fe373185a4d3f5e8c01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, китай, эммануэль макрон, флориан филиппо, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, нато, саммит шос в китае в 2025 году, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Китай, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, НАТО, Саммит ШОС в Китае в 2025 году, Владимир Путин
На Западе резко ответили на выпад Макрона в адрес России

Филиппо обвинил Макрона в попытке развязать войну со всем миром из-за России

© AP Photo / Yves HermanПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© AP Photo / Yves Herman
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон слишком много о себе возомнил, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х, комментируя слова главы Пятой республики о России и Украине.
"Сегодня в Китае состоялся масштабный военный парад, в котором приняли участие 25 глав государств! Макрон настолько самоуверен, что хочет вместе с (главой Еврокомиссии — Прим. Ред.) Урсулой фон дер Ляйен и "коалицией желающих" развязать войну со всем миром? Он это серьезно?" — написал он.
Российский флаг в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
"Покончено". Французы пришли в бешенство из-за решения России и КНР
Вчера, 16:34
Французский политик также призвал европейцев скорее "остановить это безумие".
Ранее во вторник Макрон заявил о том, что "коалиция желающих" в координации с НАТО будет работать над определением надежных гарантий безопасности для Украины. Кроме того, он обвинил Россию якобы в препятствовании прекращению венных действий.
Китай в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине провел военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Президент России Владимир Путин в качестве главного гостя и лидеры еще 25 государств присутствовали на параде по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Путин: Россия неоднократно предлагала Украине мирные пути урегулирования
Вчера, 17:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКитайЭммануэль МакронФлориан ФилиппоУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияНАТОСаммит ШОС в Китае в 2025 годуВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала