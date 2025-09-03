https://ria.ru/20250903/makron-2039490674.html
На Западе резко ответили на выпад Макрона в адрес России
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон слишком много о себе возомнил, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х, комментируя слова главы Пятой республики о России и Украине."Сегодня в Китае состоялся масштабный военный парад, в котором приняли участие 25 глав государств! Макрон настолько самоуверен, что хочет вместе с (главой Еврокомиссии — Прим. Ред.) Урсулой фон дер Ляйен и "коалицией желающих" развязать войну со всем миром? Он это серьезно?" — написал он.Французский политик также призвал европейцев скорее "остановить это безумие".Ранее во вторник Макрон заявил о том, что "коалиция желающих" в координации с НАТО будет работать над определением надежных гарантий безопасности для Украины. Кроме того, он обвинил Россию якобы в препятствовании прекращению венных действий.Китай в среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине провел военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Президент России Владимир Путин в качестве главного гостя и лидеры еще 25 государств присутствовали на параде по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
