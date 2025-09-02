https://ria.ru/20250902/stubb-2039121788.html

Президент Финляндии опасается, что Запад проиграет ШОС

Президент Финляндии опасается, что Запад проиграет ШОС - РИА Новости, 02.09.2025

Президент Финляндии опасается, что Запад проиграет ШОС

Президент Финляндии Александр Стубб опасается, что Запад может проиграть странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если не выстроит более эффективное РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T15:11:00+03:00

2025-09-02T15:11:00+03:00

2025-09-02T15:11:00+03:00

в мире

финляндия

александер стубб

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008626041_0:55:3116:1808_1920x0_80_0_0_5950d9665d2b9e8e73c70c181d3b0fb0.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб опасается, что Запад может проиграть странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если не выстроит более эффективное взаимодействие с с Глобальным Югом. "То, что мы уже долгое время видим насчет Шанхайской организации сотрудничества, что это попытка подорвать единство Глобального Запада. И мое послание не только моим европейским коллегам, но особенно Европейскому союзу и Соединенным Штатам, заключается в том, что, если мы не будем вести более тесное сотрудничество или достойную внешнюю политику, особенно с Глобальным Югом, такими странами, как Индия, мы проиграем эту игру", - сказал Стубб на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Хельсинки. Трансляцию вела канцелярия финского президента. Стубб добавил, что не согласен с подходом многополярности, а выступает за "многосторонность" в международном сотрудничестве. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходил в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем приняли участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

https://ria.ru/20250902/putin-2038982723.html

https://ria.ru/20250902/putin-2039039599.html

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, финляндия, александер стубб, шос