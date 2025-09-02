Рейтинг@Mail.ru
Президент Финляндии опасается, что Запад проиграет ШОС - РИА Новости, 02.09.2025
15:11 02.09.2025
Президент Финляндии опасается, что Запад проиграет ШОС
в мире
финляндия
александер стубб
шос
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб опасается, что Запад может проиграть странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если не выстроит более эффективное взаимодействие с с Глобальным Югом. "То, что мы уже долгое время видим насчет Шанхайской организации сотрудничества, что это попытка подорвать единство Глобального Запада. И мое послание не только моим европейским коллегам, но особенно Европейскому союзу и Соединенным Штатам, заключается в том, что, если мы не будем вести более тесное сотрудничество или достойную внешнюю политику, особенно с Глобальным Югом, такими странами, как Индия, мы проиграем эту игру", - сказал Стубб на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Хельсинки. Трансляцию вела канцелярия финского президента. Стубб добавил, что не согласен с подходом многополярности, а выступает за "многосторонность" в международном сотрудничестве. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходил в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем приняли участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
финляндия
в мире, финляндия, александер стубб, шос
В мире, Финляндия, Александер Стубб, ШОС
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб опасается, что Запад может проиграть странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если не выстроит более эффективное взаимодействие с с Глобальным Югом.
"То, что мы уже долгое время видим насчет Шанхайской организации сотрудничества, что это попытка подорвать единство Глобального Запада. И мое послание не только моим европейским коллегам, но особенно Европейскому союзу и Соединенным Штатам, заключается в том, что, если мы не будем вести более тесное сотрудничество или достойную внешнюю политику, особенно с Глобальным Югом, такими странами, как Индия, мы проиграем эту игру", - сказал Стубб на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Хельсинки. Трансляцию вела канцелярия финского президента.
Стубб добавил, что не согласен с подходом многополярности, а выступает за "многосторонность" в международном сотрудничестве.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходил в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем приняли участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
