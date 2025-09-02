Киев обиделся на страны ШОС за итоговое коммюнике и пригрозил им
МИД Украины удивился содержанию итогового коммюнике саммита ШОС
© РИА Новости / Сергей БобылевПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Украинский МИД обиделся на то, что в итоговом коммюнике саммита ШОС не упомянули Украину, и попытался пригрозить тем, что запомнит это. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
"Удивительно...", — заявили во внешнеполитическом ведомстве, указав, что "приняли это к сведению".
Свое возмущение они мотивировали тем, что на Украине идет конфликт, который другие страны якобы обязаны были упомянуть.
Саммит ШОС проходил в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимало участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
