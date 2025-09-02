Рейтинг@Mail.ru
Киев обиделся на страны ШОС за итоговое коммюнике и пригрозил им - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:53 02.09.2025 (обновлено: 10:28 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/shos-2039013332.html
Киев обиделся на страны ШОС за итоговое коммюнике и пригрозил им
Киев обиделся на страны ШОС за итоговое коммюнике и пригрозил им - РИА Новости, 02.09.2025
Киев обиделся на страны ШОС за итоговое коммюнике и пригрозил им
Украинский МИД обиделся на то, что в итоговом коммюнике саммита ШОС не упомянули Украину, и попытался пригрозить тем, что запомнит это. Об этом говорится в... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T09:53:00+03:00
2025-09-02T10:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
шос
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038871339_0:267:3082:2001_1920x0_80_0_0_f7f7c52dae8434c222f453bd94f8bdb1.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Украинский МИД обиделся на то, что в итоговом коммюнике саммита ШОС не упомянули Украину, и попытался пригрозить тем, что запомнит это. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства. "Удивительно...", — заявили во внешнеполитическом ведомстве, указав, что "приняли это к сведению". Свое возмущение они мотивировали тем, что на Украине идет конфликт, который другие страны якобы обязаны были упомянуть.Саммит ШОС проходил в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимало участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://ria.ru/20250902/rossiya-2039008485.html
https://ria.ru/20250902/makron-2039001231.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038871339_867:573:2771:2001_1920x0_80_0_0_0ffa482c7be147dcc2a7117f50012f99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, шос, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, ШОС, Киев
Киев обиделся на страны ШОС за итоговое коммюнике и пригрозил им

МИД Украины удивился содержанию итогового коммюнике саммита ШОС

© РИА Новости / Сергей БобылевПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Украинский МИД обиделся на то, что в итоговом коммюнике саммита ШОС не упомянули Украину, и попытался пригрозить тем, что запомнит это. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

"Удивительно...", — заявили во внешнеполитическом ведомстве, указав, что "приняли это к сведению".
Вид на Кремль, Москву-реку и международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
В США отметили важную деталь в действиях России
09:26
Свое возмущение они мотивировали тем, что на Украине идет конфликт, который другие страны якобы обязаны были упомянуть.
Саммит ШОС проходил в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимало участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.

Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Журналист отреагировал на новое заявление Макрона о России
08:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаШОСКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала