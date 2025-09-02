Рейтинг@Mail.ru
"Бумажный тигр": на Западе раскрыли, что ждет НАТО после саммита ШОС - РИА Новости, 02.09.2025
19:52 02.09.2025
"Бумажный тигр": на Западе раскрыли, что ждет НАТО после саммита ШОС
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Саммит ШОС показал, что страны — участницы организации сплочены и настроены на долгосрочное сотрудничество, а в случае военного столкновения у НАТО не будет шансов на победу, пишет британская газета Daily Mail."НАТО, смертельно ослабленная американским изоляционизмом и европейской немощью, превратилась в бумажного тигра. Если война действительно начнется, мы можем заранее вывешивать белый флаг в Дувре", — говорится в материале.Издание отмечает, что европейские лидеры не способны руководить и не обладают видением перспективы, в то время как страны ШОС строят долгосрочные планы и укрепляют партнерство.Саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем приняли участие свыше 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.Шанхайская организация сотрудничества — международное объединение, основанное в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства — партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Саммит ШОС показал, что страны — участницы организации сплочены и настроены на долгосрочное сотрудничество, а в случае военного столкновения у НАТО не будет шансов на победу, пишет британская газета Daily Mail.
"НАТО, смертельно ослабленная американским изоляционизмом и европейской немощью, превратилась в бумажного тигра. Если война действительно начнется, мы можем заранее вывешивать белый флаг в Дувре", — говорится в материале.
Издание отмечает, что европейские лидеры не способны руководить и не обладают видением перспективы, в то время как страны ШОС строят долгосрочные планы и укрепляют партнерство.
Саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем приняли участие свыше 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества — международное объединение, основанное в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства — партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Заголовок открываемого материала