Встреча Путина и премьера Пакистана завершилась
Встреча Путина и премьера Пакистана завершилась - РИА Новости, 02.09.2025
Встреча Путина и премьера Пакистана завершилась
Встреча президента России Владимира Путина с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом завершилась, продлившись около часа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T15:19:00+03:00
2025-09-02T15:19:00+03:00
2025-09-02T15:27:00+03:00
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом завершилась, продлившись около часа, передает корреспондент РИА Новости.Встреча состоялась в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине.Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Он уже посетил Тяньцзинь, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.Во вторник Путин продолжает работу уже в китайской столице. Президент России в среду также примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны и победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам.Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Встреча Путина и премьера Пакистана завершилась
