https://ria.ru/20250902/geroi-2039218523.html

В Челябинске на фестивале "RT.Док: Время наших героев" представят премьеры

В Челябинске на фестивале "RT.Док: Время наших героев" представят премьеры - РИА Новости, 02.09.2025

В Челябинске на фестивале "RT.Док: Время наших героев" представят премьеры

Премьеры трех фильмов - "Один. Поле. Воин", "Поток" и "Позывной Буханка" - представят на Международном фестивале "RT.Док: Время наших героев" в Челябинске,... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T23:13:00+03:00

2025-09-02T23:13:00+03:00

2025-09-02T23:13:00+03:00

телеканал rt

челябинск

культура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984411452_0:0:827:465_1920x0_80_0_0_0b2cadb25ec22a217c54a622993225d0.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 2 сен - РИА Новости. Премьеры трех фильмов - "Один. Поле. Воин", "Поток" и "Позывной Буханка" - представят на Международном фестивале "RT.Док: Время наших героев" в Челябинске, который будет проходить с четверга по субботу, сообщила генеральный продюсер "RT.Док: Время наших героев" Екатерина Яковлева. "Четырнадцать картин мы привезли сюда в Челябинск. Три премьеры - это те фильмы, которые еще никто не видел: премьера "Один. Поле. Воин" (военного документалиста RT.Док) Руслана Гусарова, (режиссера RT) Артема Сомова, "Поток" (военкора RT) Юлии Мартовалиевой и фильм (Позывной - ред.) "Буханка" (Гусарова и Сомова - ред.). В "Буханке" - немного боевых действий, но в ней человеческая история машины, потому что "буханка" на фронте стала уже символом, чем-то одухотворенным", - сказала журналистам Яковлева. Кроме того, по словам генерального продюсера, в рамках фестиваля пройдут четыре круглых стола-панельных дискуссии, в том числе "Время патриотов - время действий", "Преступления киевского режима", "Прорыв информационной блокады". Мартовалиева поделилась, что фильм "Поток" посвящен одноименной операции в Судже. "Самая длинная - 16 километров - это судженская труба. Они готовились в такой секретной обстановке… Они готовили эти трубы несколько месяцев... Все было продумано до мельчайших подробностей. Все 832 человека прошли: не было ни одного, кто вернулся. И фильм об этом... Кадры внутри труб… Есть и непосредственно штурм", - рассказала Мартовалиева журналистам. Гусаров объявил, что представит на фестивале свой фильм "Один. Поле. Воин" - историю сапера-разведчика из Дагестана Закарьи Алиева, известного под позывным "Смайлик", который в одиночку оборонялся в отбитом у ВСУ "опорном пункте" в Запорожской области. "Дагестанский парень без воды, еды три недели держал оборону. История сама намного глубже, чем просто подвиг - это сила духа. Этот парень на протяжении всего времени еще и вел микроблоги. Он записывал себя, потому что была возможность - много пауэрбанков валяется, телефоны. Он их брал, заряжал. Человек не ломается: он на грани, а юморит, смеется, и еще разговаривает со всеми… В фильме есть неожиданные ходы", - объяснил Гусаров. Третий фильм - "Позывной Буханка" - про автофургон, который везет победу России, добавил Гусаров. Также в программе фестиваля на субботу запланирован показ фильма автора и режиссера Инны Танашевой "Парень с нашего двора: Журавлев" о погибшем два года назад военном корреспонденте РИА Новости Ростиславе Журавлеве. Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов, лидеров общественного мнения. За три года существования "RT.Док: Время наших героев" в Москве прошли четыре масштабных фестиваля. Также фестивали состоялись в Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске, Волгограде, Махачкале и Костроме. Фильмы фестивальной программы были показаны более чем в 30 странах. Передвижные кинотеатры фестиваля поехали и в Донбасс, показы прошли по линии фронта в пяти подразделениях и госпитале. Организаторы фестиваля - дирекция документального вещания RT. Авторы и режиссеры RT сняли более 1,5 тысяч фильмов по всему миру и не раз завоевывали престижные международные премии, включая New York Festivals, Telly Awards и OMNI Intermedia Awards. Проведенная в марте операция "Поток" привела к началу освобождения города Суджа и почти всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника.

https://ria.ru/20250902/memorandum-2039049475.html

https://ria.ru/20250828/film-2038103355.html

https://ria.ru/20250901/rt-2038919064.html

челябинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

телеканал rt, челябинск, культура