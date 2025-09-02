https://ria.ru/20250902/es-2039150885.html

"ЕС в истерике". Во Франции выступили с призывом после саммита ШОС

"ЕС в истерике". Во Франции выступили с призывом после саммита ШОС - РИА Новости, 02.09.2025

"ЕС в истерике". Во Франции выступили с призывом после саммита ШОС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо довел ЕС до истерики своим приездом на саммит ШОС, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х. РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T15:51:00+03:00

2025-09-02T15:51:00+03:00

2025-09-02T16:53:00+03:00

в мире

франция

китай

словакия

роберт фицо

флориан филиппо

евросоюз

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо довел ЕС до истерики своим приездом на саммит ШОС, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Фицо, которого чуть не убил проевропейский боевик в мае 2024 года, объявил о своем визите в Китай <…>. И это доводит до истерики ЕС и оппозицию в его стране", — написал он.Политик отметил, что Франция тоже должна присутствовать на саммите, так как "старый брюссельский мир находится на пути к неминуемой гибели". По его словам, стране необходимо освободиться от глупого подчинения евроглобалистскому порядку, а также выйти из ЕС и НАТО.Саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимало участие свыше 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.Шанхайская организация сотрудничества — международное объединение, основанное в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства — партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

https://ria.ru/20250902/shos-2039013332.html

https://ria.ru/20250902/putin-2039039599.html

франция

китай

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, китай, словакия, роберт фицо, флориан филиппо, евросоюз, шос, саммит шос в китае в 2025 году