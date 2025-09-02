Рейтинг@Mail.ru
"ЕС в истерике". Во Франции выступили с призывом после саммита ШОС
15:51 02.09.2025 (обновлено: 16:53 02.09.2025)
"ЕС в истерике". Во Франции выступили с призывом после саммита ШОС
"ЕС в истерике". Во Франции выступили с призывом после саммита ШОС
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо довел ЕС до истерики своим приездом на саммит ШОС, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо довел ЕС до истерики своим приездом на саммит ШОС, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Фицо, которого чуть не убил проевропейский боевик в мае 2024 года, объявил о своем визите в Китай &lt;…&gt;. И это доводит до истерики ЕС и оппозицию в его стране", — написал он.Политик отметил, что Франция тоже должна присутствовать на саммите, так как "старый брюссельский мир находится на пути к неминуемой гибели". По его словам, стране необходимо освободиться от глупого подчинения евроглобалистскому порядку, а также выйти из ЕС и НАТО.Саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимало участие свыше 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.Шанхайская организация сотрудничества — международное объединение, основанное в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства — партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
"ЕС в истерике". Во Франции выступили с призывом после саммита ШОС

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо довел ЕС до истерики своим приездом на саммит ШОС, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
"Фицо, которого чуть не убил проевропейский боевик в мае 2024 года, объявил о своем визите в Китай <…>. И это доводит до истерики ЕС и оппозицию в его стране", — написал он.
Политик отметил, что Франция тоже должна присутствовать на саммите, так как "старый брюссельский мир находится на пути к неминуемой гибели". По его словам, стране необходимо освободиться от глупого подчинения евроглобалистскому порядку, а также выйти из ЕС и НАТО.
Саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимало участие свыше 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества — международное объединение, основанное в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства — партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
