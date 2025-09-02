Рейтинг@Mail.ru
Путин и Си Цзиньпин обязательно обсудят Украину, считает эксперт - РИА Новости, 02.09.2025
10:33 02.09.2025
Путин и Си Цзиньпин обязательно обсудят Украину, считает эксперт
2025-09-02T10:33:00+03:00
2025-09-02T10:33:00+03:00
в мире
россия
китай
пекин
си цзиньпин
сергей лавров
андрей белоусов
шос
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Без обсуждения Украины встреча лидеров России и Китая в Пекине не закончится, но основной итог и саммита ШОС в Тяньцзине, и визита российского президента в Китай - это консолидация стран, рассказала РИА Новости заместитель заведующего Азиатско-Тихоокеанским сектором ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Анастасия Пятачкова. Ранее китайские СМИ сообщали, что упоминаний обсуждения украинского кризиса или саммита на Аляске в заявлении по итогам встречи Путина и председателя КНР Си Цзиньпина нет. Российско-китайские переговоры с участием Путина и Си Цзиньпина состоялись во вторник в китайской столице. По итогам встречи Центральное телевидение Китая опубликовало заявление, в котором кратко излагаются основные тезисы из заявлений сторон, а также общее содержание переговоров. "Визит еще не завершен, и без обсуждения Украины в том или ином виде не обойдется, поскольку в Пекине присутствует министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов", - сказала Пятачкова. Эксперт при этом отметила, что, к примеру, в тяньцзиньской декларации, по итогам саммита ШОС, украинской темы не было, и из этого можно сделать вывод, что Москва и Пекин стараются делать акценты на более актуальных вопросах по безопасности. Основным итогом же и саммита ШОС и пока не оконченного визита Путина в Китай можно назвать консолидацию незападных стран в условиях давления США, считает она. "Это продолжение сотрудничества, которое было и ранее, выстраивалось годами, но в новом геополитическом контексте оно приобретает новые очертания. Мы видим уклон в сторону живой повестки: это не просто безопасность, но и насущные проблемы, такие как платежные системы, инвестиционное сотрудничество, технологии, искусственный интеллект", - заключила эксперт. Путина на российско-китайских переговорах сопровождают министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента РФ Юрий Ушаков, посол России в Китае Игорь Моргулов, министр обороны РФ Андрей Белоусов, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, министр культуры РФ Ольга Любимова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр транспорта РФ Андрей Никитин, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
россия
китай
пекин
в мире, россия, китай, пекин, си цзиньпин, сергей лавров, андрей белоусов, шос, высшая школа экономики (вшэ), саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Россия, Китай, Пекин, Си Цзиньпин, Сергей Лавров, Андрей Белоусов, ШОС, Высшая школа экономики (ВШЭ), Саммит ШОС в Китае в 2025 году
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Без обсуждения Украины встреча лидеров России и Китая в Пекине не закончится, но основной итог и саммита ШОС в Тяньцзине, и визита российского президента в Китай - это консолидация стран, рассказала РИА Новости заместитель заведующего Азиатско-Тихоокеанским сектором ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Анастасия Пятачкова.
Ранее китайские СМИ сообщали, что упоминаний обсуждения украинского кризиса или саммита на Аляске в заявлении по итогам встречи Путина и председателя КНР Си Цзиньпина нет. Российско-китайские переговоры с участием Путина и Си Цзиньпина состоялись во вторник в китайской столице. По итогам встречи Центральное телевидение Китая опубликовало заявление, в котором кратко излагаются основные тезисы из заявлений сторон, а также общее содержание переговоров.
Путин принял Ван И в Кремле
1 апреля, 16:06
"Визит еще не завершен, и без обсуждения Украины в том или ином виде не обойдется, поскольку в Пекине присутствует министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов", - сказала Пятачкова.
Эксперт при этом отметила, что, к примеру, в тяньцзиньской декларации, по итогам саммита ШОС, украинской темы не было, и из этого можно сделать вывод, что Москва и Пекин стараются делать акценты на более актуальных вопросах по безопасности. Основным итогом же и саммита ШОС и пока не оконченного визита Путина в Китай можно назвать консолидацию незападных стран в условиях давления США, считает она.
"Это продолжение сотрудничества, которое было и ранее, выстраивалось годами, но в новом геополитическом контексте оно приобретает новые очертания. Мы видим уклон в сторону живой повестки: это не просто безопасность, но и насущные проблемы, такие как платежные системы, инвестиционное сотрудничество, технологии, искусственный интеллект", - заключила эксперт.
Путина на российско-китайских переговорах сопровождают министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента РФ Юрий Ушаков, посол России в Китае Игорь Моргулов, министр обороны РФ Андрей Белоусов, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, министр культуры РФ Ольга Любимова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр транспорта РФ Андрей Никитин, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Россия перехватывает инициативу у США, считает китайский эксперт
11 мая, 14:49
 
В миреРоссияКитайПекинСи ЦзиньпинСергей ЛавровАндрей БелоусовШОСВысшая школа экономики (ВШЭ)Саммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
