https://ria.ru/20250902/ekspert-2039021112.html

Путин и Си Цзиньпин обязательно обсудят Украину, считает эксперт

Путин и Си Цзиньпин обязательно обсудят Украину, считает эксперт - РИА Новости, 02.09.2025

Путин и Си Цзиньпин обязательно обсудят Украину, считает эксперт

Без обсуждения Украины встреча лидеров России и Китая в Пекине не закончится, но основной итог и саммита ШОС в Тяньцзине, и визита российского президента в... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T10:33:00+03:00

2025-09-02T10:33:00+03:00

2025-09-02T10:33:00+03:00

в мире

россия

китай

пекин

си цзиньпин

сергей лавров

андрей белоусов

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015745699_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_5132e2e60ebc6882048474f2577236be.jpg

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Без обсуждения Украины встреча лидеров России и Китая в Пекине не закончится, но основной итог и саммита ШОС в Тяньцзине, и визита российского президента в Китай - это консолидация стран, рассказала РИА Новости заместитель заведующего Азиатско-Тихоокеанским сектором ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Анастасия Пятачкова. Ранее китайские СМИ сообщали, что упоминаний обсуждения украинского кризиса или саммита на Аляске в заявлении по итогам встречи Путина и председателя КНР Си Цзиньпина нет. Российско-китайские переговоры с участием Путина и Си Цзиньпина состоялись во вторник в китайской столице. По итогам встречи Центральное телевидение Китая опубликовало заявление, в котором кратко излагаются основные тезисы из заявлений сторон, а также общее содержание переговоров. "Визит еще не завершен, и без обсуждения Украины в том или ином виде не обойдется, поскольку в Пекине присутствует министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов", - сказала Пятачкова. Эксперт при этом отметила, что, к примеру, в тяньцзиньской декларации, по итогам саммита ШОС, украинской темы не было, и из этого можно сделать вывод, что Москва и Пекин стараются делать акценты на более актуальных вопросах по безопасности. Основным итогом же и саммита ШОС и пока не оконченного визита Путина в Китай можно назвать консолидацию незападных стран в условиях давления США, считает она. "Это продолжение сотрудничества, которое было и ранее, выстраивалось годами, но в новом геополитическом контексте оно приобретает новые очертания. Мы видим уклон в сторону живой повестки: это не просто безопасность, но и насущные проблемы, такие как платежные системы, инвестиционное сотрудничество, технологии, искусственный интеллект", - заключила эксперт. Путина на российско-китайских переговорах сопровождают министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента РФ Юрий Ушаков, посол России в Китае Игорь Моргулов, министр обороны РФ Андрей Белоусов, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, министр культуры РФ Ольга Любимова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр транспорта РФ Андрей Никитин, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

https://ria.ru/20250401/putin-2008694296.html

https://ria.ru/20250511/ekspert-2016346218.html

россия

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, китай, пекин, си цзиньпин, сергей лавров, андрей белоусов, шос, высшая школа экономики (вшэ), саммит шос в китае в 2025 году