Эксперт рассказал, как ШОС нивелирует антироссийские санкции

Эксперт рассказал, как ШОС нивелирует антироссийские санкции - РИА Новости, 02.09.2025

Эксперт рассказал, как ШОС нивелирует антироссийские санкции

Экономическая "чёрная дыра", образовавшаяся из-за антироссийских западных санкций, постепенно нивелируется инновационными решениями, которые реализуются на... 02.09.2025

ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Экономическая "чёрная дыра", образовавшаяся из-за антироссийских западных санкций, постепенно нивелируется инновационными решениями, которые реализуются на пространстве Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), такое мнение выразил в беседе с РИА Новости во вторник профессор коммуникаций и глобальных исследований университета Чепмена Цзя Вэньшань. "Российско-украинский конфликт неожиданно стал испытанием на прочность для ШОС. Экономическая "чёрная дыра", образовавшаяся из-за антироссийских западных санкций, постепенно нивелируется инновационными решениями внутри ШОС, такими как китайско-российские расчеты в национальных валютах за энергоносители и механизм обмена индийской рупии на рубли", - сказал Цзя Вэньшань. По его словам, направленный на "дедолларизацию" подход не только снижает внешнее давление на государства - члены ШОС, но и обнажает "стратегическую близорукость односторонних действий США". "Действия администрации президента США Дональда Трампа, такие как введение пошлин в отношении Индии, фактически подтолкнули ключевых партнёров к созданию системы сотрудничества во главе с Китаем и Россией", - сказал эксперт. Вместе с тем Цзя Вэньшань считает, что решение о создании Банка развития ШОС и создание центров безопасности свидетельствуют о превращении организации из диалоговой площадки в региональный центр управления, демонстрирующий конкретные действия. В принятой ранее лидерами стран ШОС Тяньцзиньской декларации говорилось, что заинтересованные государства-члены, подтверждая важность создания Банка развития ШОС, приняли решение о его учреждении и активизации консультаций по комплексу вопросов функционирования этого финансового института. Страны также подписали соглашения об Антинаркотическом центре ШОС и Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов ШОС. Саммит ШОС проходил в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем приняли участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

в мире, индия, китай, сша, дональд трамп, шос, банк "развитие"