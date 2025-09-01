https://ria.ru/20250901/vstrecha-2038894692.html

Путин обсудил с партнерами по ШОС двусторонние отношения

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел серию встреч с руководством стран-партнеров на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине. Лидеры обсудили двусторонние отношения, экономическое развитие и ситуацию в мире. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.Встреча с президентом Ирана"Хочу особо подчеркнуть наши дружеские отношения, особый характер наших многоплановых российско-иранских связей", — сказал Путин в начале переговоров с президентом Масудом Пезешкианом.Москва и Тегеран находятся в постоянном контакте по различным аспектам международной повестки, в том числе по вопросам иранской ядерной программы, добавил российский лидер.Он также указал на уверенный рост взаимного товарооборота.В свою очередь, Пезешкиан заявил, что вступление в силу договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана будет способствовать укреплению связей двух стран."Я сам лично взял под контроль реализацию всех достигнутых договоренностей между нашими сторонами, и, конечно же, приложу максимум усилий для устранения всяческих препятствий на этом пути", — добавил он.Встреча с премьер-министром ВьетнамаНа переговорах с главой правительства Вьетнама Фам Минь Тинем российский лидер отметил, что выполняются все поставленные задачи по развитию отношений между Москвой и Ханоем. Он позитивно оценил развитие экономического сотрудничества между странами. Премьер Вьетнама поддержал слова Путина, отметив, что у них обширная повестка дня на переговорах.Встреча с президентом ТаджикистанаНа переговорах с президентом Эмомали Рахмоном глава России подчеркнул, что между странами много тем, которые представляют взаимный интерес, включая экономику. Политики обсудили подготовку саммита СНГ, встречи в формате "Центральная Азия — Россия" в Душанбе, а также государственный визит в Таджикистан."В этом году у нас много личных контактов, сегодня это происходит, и потом ряд мероприятий в Таджикистане. К участию в этих мероприятиях мы тоже готовимся", — отметил Путин.Встреча с премьер-министром ИндииРоссийский лидер во время переговоров с Нарендрой Моди отметил, что отношения Москвы и Нью-Дели активно развиваются на принципах особого привилегированного стратегического партнерства, страны тесно координируют усилия на международной арене.По его словам, Россия и Индия десятилетиями поддерживают особые отношения — дружеские, доверительные. Они носят непартийный характер и поддерживаются подавляющим большинством народов двух стран.Как рассказал Моди, политики обсудили сотрудничество в экономической, финансовой и энергетической сферах. Он назвал состоявшуюся встречу отличной.Встреча с президентом ТурцииВо время переговоров с Реджепом Эрдоганом российский лидер выразил уверенность, что Анкара продолжит играть особую роль в украинском урегулировании.Путин подчеркнул, что доволен темпом развития торговли стран, товарооборот в первом полугодии вырос на три процента. Он также подчеркнул, что Россия рассматривает Турцию как надежного, проверенного временем партнера и в двусторонних делах, и на международной арене.Встреча с премьером НепалаНа переговорах с премьером Непала Шарма Оли Путин предложил подумать о возможности углубления и расширения двустороннего сотрудничества по разным направлениям.Глава России 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Первым городом его посещения стал Тяньцзинь, где с 31 августа по 1 сентября проходит саммит ШОС. На полях мероприятия у Путина запланирован целый ряд двухсторонних встреч.ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

