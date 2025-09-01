Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с партнерами по ШОС двусторонние отношения - РИА Новости, 01.09.2025
17:32 01.09.2025 (обновлено: 18:47 01.09.2025)
Путин обсудил с партнерами по ШОС двусторонние отношения
в мире
иран
китай
владимир путин
шос
саммит шос в китае в 2025 году
в мире, иран, китай, владимир путин, шос, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Иран, Китай, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году

Путин обсудил с партнерами по ШОС двусторонние отношения

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел серию встреч с руководством стран-партнеров на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине. Лидеры обсудили двусторонние отношения, экономическое развитие и ситуацию в мире. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

Встреча с президентом Ирана

«

"Хочу особо подчеркнуть наши дружеские отношения, особый характер наших многоплановых российско-иранских связей", — сказал Путин в начале переговоров с президентом Масудом Пезешкианом.

Москва и Тегеран находятся в постоянном контакте по различным аспектам международной повестки, в том числе по вопросам иранской ядерной программы, добавил российский лидер.
Он также указал на уверенный рост взаимного товарооборота.
В свою очередь, Пезешкиан заявил, что вступление в силу договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана будет способствовать укреплению связей двух стран.
«

"Я сам лично взял под контроль реализацию всех достигнутых договоренностей между нашими сторонами, и, конечно же, приложу максимум усилий для устранения всяческих препятствий на этом пути", — добавил он.

Встреча с премьер-министром Вьетнама

На переговорах с главой правительства Вьетнама Фам Минь Тинем российский лидер отметил, что выполняются все поставленные задачи по развитию отношений между Москвой и Ханоем. Он позитивно оценил развитие экономического сотрудничества между странами.
Премьер Вьетнама поддержал слова Путина, отметив, что у них обширная повестка дня на переговорах.

Встреча с президентом Таджикистана

На переговорах с президентом Эмомали Рахмоном глава России подчеркнул, что между странами много тем, которые представляют взаимный интерес, включая экономику. Политики обсудили подготовку саммита СНГ, встречи в формате "Центральная Азия — Россия" в Душанбе, а также государственный визит в Таджикистан.
«
"В этом году у нас много личных контактов, сегодня это происходит, и потом ряд мероприятий в Таджикистане. К участию в этих мероприятиях мы тоже готовимся", — отметил Путин.
Встреча с премьер-министром Индии

Российский лидер во время переговоров с Нарендрой Моди отметил, что отношения Москвы и Нью-Дели активно развиваются на принципах особого привилегированного стратегического партнерства, страны тесно координируют усилия на международной арене.
По его словам, Россия и Индия десятилетиями поддерживают особые отношения — дружеские, доверительные. Они носят непартийный характер и поддерживаются подавляющим большинством народов двух стран.
Как рассказал Моди, политики обсудили сотрудничество в экономической, финансовой и энергетической сферах. Он назвал состоявшуюся встречу отличной.
Встреча с президентом Турции

Во время переговоров с Реджепом Эрдоганом российский лидер выразил уверенность, что Анкара продолжит играть особую роль в украинском урегулировании.
Путин подчеркнул, что доволен темпом развития торговли стран, товарооборот в первом полугодии вырос на три процента. Он также подчеркнул, что Россия рассматривает Турцию как надежного, проверенного временем партнера и в двусторонних делах, и на международной арене.

Встреча с премьером Непала

На переговорах с премьером Непала Шарма Оли Путин предложил подумать о возможности углубления и расширения двустороннего сотрудничества по разным направлениям.
Глава России 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Первым городом его посещения стал Тяньцзинь, где с 31 августа по 1 сентября проходит саммит ШОС. На полях мероприятия у Путина запланирован целый ряд двухсторонних встреч.
ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
