Премьер Вьетнама сообщил об обширной двусторонней повестке с Россией
Премьер Вьетнама сообщил об обширной двусторонней повестке с Россией - РИА Новости, 01.09.2025
Премьер Вьетнама сообщил об обширной двусторонней повестке с Россией
Вьетнам и Россия имеют обширную двустороннюю повестку, которую необходимо обсуждать, заявил вьетнамский премьер Фам Минь Тинь. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T15:36:00+03:00
2025-09-01T15:36:00+03:00
2025-09-01T15:36:00+03:00
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Вьетнам и Россия имеют обширную двустороннюю повестку, которую необходимо обсуждать, заявил вьетнамский премьер Фам Минь Тинь. Крупнейший за всю историю объединения саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября. В нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. "Дорогой товарищ, в самом деле, было бы очень странно, если бы в такие моменты мы не встречались, потому что в самом деле у нас очень широкая повестка дня, многое необходимо обсуждать, в частности те соглашения, которые были достигнуты между нами, которые подлежат реализации", - сказал премьер в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита ШОС. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Премьер Вьетнама сообщил об обширной двусторонней повестке с Россией
