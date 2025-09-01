https://ria.ru/20250901/vetnam-2038874072.html

Премьер Вьетнама сообщил об обширной двусторонней повестке с Россией

Премьер Вьетнама сообщил об обширной двусторонней повестке с Россией - РИА Новости, 01.09.2025

Премьер Вьетнама сообщил об обширной двусторонней повестке с Россией

Вьетнам и Россия имеют обширную двустороннюю повестку, которую необходимо обсуждать, заявил вьетнамский премьер Фам Минь Тинь. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T15:36:00+03:00

2025-09-01T15:36:00+03:00

2025-09-01T15:36:00+03:00

в мире

россия

вьетнам

тяньцзинь

владимир путин

саммит шос в китае в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038861459_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cfed613e52eb511b94b492caf757e5d9.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Вьетнам и Россия имеют обширную двустороннюю повестку, которую необходимо обсуждать, заявил вьетнамский премьер Фам Минь Тинь. Крупнейший за всю историю объединения саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября. В нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. "Дорогой товарищ, в самом деле, было бы очень странно, если бы в такие моменты мы не встречались, потому что в самом деле у нас очень широкая повестка дня, многое необходимо обсуждать, в частности те соглашения, которые были достигнуты между нами, которые подлежат реализации", - сказал премьер в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита ШОС. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

https://ria.ru/20250901/povestka-2038866598.html

россия

вьетнам

тяньцзинь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, вьетнам, тяньцзинь, владимир путин, саммит шос в китае в 2025 году