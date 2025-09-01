Страны ШОС приняли Стратегию развития
Страны ШОС приняли Стратегию развития объединения до 2035 года
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав государств – членов ШОС в Тяньцзине
Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав государств – членов ШОС в Тяньцзине
Читать ria.ru в
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества приняли Стратегию развития ШОС до 2035 года, она определяет приоритетные задачи и основные направления углубления сотрудничества, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств - членов ШОС.
"В целях дальнейшего совершенствования деятельности ШОС государства-члены приняли Стратегию развития ШОС до 2035 года, которая определяет приоритетные задачи и основные направления углубления многогранного сотрудничества в интересах обеспечения мира и стабильности, развития и процветания на пространстве ШОС", - говорится в декларации.
Саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.