Страны ШОС приняли Стратегию развития

2025-09-01T10:31:00+03:00

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества приняли Стратегию развития ШОС до 2035 года, она определяет приоритетные задачи и основные направления углубления сотрудничества, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств - членов ШОС. "В целях дальнейшего совершенствования деятельности ШОС государства-члены приняли Стратегию развития ШОС до 2035 года, которая определяет приоритетные задачи и основные направления углубления многогранного сотрудничества в интересах обеспечения мира и стабильности, развития и процветания на пространстве ШОС", - говорится в декларации. Саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

