10:11 01.09.2025
Страны ШОС объединили статусы "наблюдатель" и "партнер по диалогу"
Страны ШОС объединили статусы "наблюдатель" и "партнер по диалогу"
в мире
индия
иран
казахстан
шос
саммит шос в китае в 2025 году
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Участники саммита ШОС решили объединить статусы "наблюдатель" и "партнер по диалогу" в единый статус "партнер ШОС", говорится в декларации, принятой в ходе саммита в Тяньцзине. "Государства-члены приняли решение об объединении статусов "наблюдатель" и "партнер по диалогу" в единый статус "партнер ШОС", - сказано в документе. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Участники саммита ШОС решили объединить статусы "наблюдатель" и "партнер по диалогу" в единый статус "партнер ШОС", говорится в декларации, принятой в ходе саммита в Тяньцзине.
"Государства-члены приняли решение об объединении статусов "наблюдатель" и "партнер по диалогу" в единый статус "партнер ШОС", - сказано в документе.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
ШОС назвала избавление грядущих поколений от войны своей ответственностью
