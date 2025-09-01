https://ria.ru/20250901/strany-2038787050.html

Страны ШОС объединили статусы "наблюдатель" и "партнер по диалогу"

Страны ШОС объединили статусы "наблюдатель" и "партнер по диалогу" - РИА Новости, 01.09.2025

Страны ШОС объединили статусы "наблюдатель" и "партнер по диалогу"

Участники саммита ШОС решили объединить статусы "наблюдатель" и "партнер по диалогу" в единый статус "партнер ШОС", говорится в декларации, принятой в ходе... РИА Новости, 01.09.2025

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Участники саммита ШОС решили объединить статусы "наблюдатель" и "партнер по диалогу" в единый статус "партнер ШОС", говорится в декларации, принятой в ходе саммита в Тяньцзине. "Государства-члены приняли решение об объединении статусов "наблюдатель" и "партнер по диалогу" в единый статус "партнер ШОС", - сказано в документе. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

