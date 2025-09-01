Рейтинг@Mail.ru
01.09.2025
В США попытались занизить значимость встречи лидеров России, Китая и Индии
22:58 01.09.2025
В США попытались занизить значимость встречи лидеров России, Китая и Индии
Глава американского минфина Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox Business попытался занизить значимость встречи лидеров России, Китая и Индии на саммите... РИА Новости, 01.09.2025
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Глава американского минфина Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox Business попытался занизить значимость встречи лидеров России, Китая и Индии на саммите Шанхайского организации сотрудничества (ШОС), заявив, что она носит показной характер. "Это давняя встреча, которая называется Шанхайская организация сотрудничества. Я считаю, что она во многом носит показной характер… В конечном счете, Индия является самой густонаселенной демократией в мире. Их ценности гораздо ближе к нашим", - сказал он. Оценивая переговоры между Вашингтоном и Нью-Дели по вопросу торговых отношений, Бессент признал медленный ход обсуждений, но выразил надежду, что власти двух стран сумеют разрешить существующие между ними противоречия. Саммит ШОС проходил в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем приняли участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
В США попытались занизить значимость встречи лидеров России, Китая и Индии

Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств - членов ШОС в Тяньцзине
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств - членов ШОС в Тяньцзине. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Глава американского минфина Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox Business попытался занизить значимость встречи лидеров России, Китая и Индии на саммите Шанхайского организации сотрудничества (ШОС), заявив, что она носит показной характер.
"Это давняя встреча, которая называется Шанхайская организация сотрудничества. Я считаю, что она во многом носит показной характер… В конечном счете, Индия является самой густонаселенной демократией в мире. Их ценности гораздо ближе к нашим", - сказал он.
Оценивая переговоры между Вашингтоном и Нью-Дели по вопросу торговых отношений, Бессент признал медленный ход обсуждений, но выразил надежду, что власти двух стран сумеют разрешить существующие между ними противоречия.
Саммит ШОС проходил в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем приняли участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
