В США попытались занизить значимость встречи лидеров России, Китая и Индии

В США попытались занизить значимость встречи лидеров России, Китая и Индии

ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Глава американского минфина Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox Business попытался занизить значимость встречи лидеров России, Китая и Индии на саммите Шанхайского организации сотрудничества (ШОС), заявив, что она носит показной характер. "Это давняя встреча, которая называется Шанхайская организация сотрудничества. Я считаю, что она во многом носит показной характер… В конечном счете, Индия является самой густонаселенной демократией в мире. Их ценности гораздо ближе к нашим", - сказал он. Оценивая переговоры между Вашингтоном и Нью-Дели по вопросу торговых отношений, Бессент признал медленный ход обсуждений, но выразил надежду, что власти двух стран сумеют разрешить существующие между ними противоречия. Саммит ШОС проходил в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем приняли участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

