Премьер Непала рассказал, что обсудил с Путиным на саммите ШОС
Премьер Непала рассказал, что обсудил с Путиным на саммите ШОС
2025-09-01T20:33:00+03:00
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли заявил, что обсудили с президентом России Владимиром Путиным укрепление отношений стран и развитие сотрудничества. "Провел двустороннюю встречу в Тяньцзине с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Наши беседы были сосредоточены на дальнейшем укреплении непальско–российских отношений и развитии взаимовыгодного сотрудничества в области культуры, торговли и инвестиций", - написал Оли в соцсети Х. Путин и премьер Непала Шарма Оли встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае. В частности, они обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества, в том числе в сферах образования и культуры. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал , Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
