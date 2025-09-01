https://ria.ru/20250901/shos-2038945466.html

Премьер Непала рассказал, что обсудил с Путиным на саммите ШОС

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли заявил, что обсудили с президентом России Владимиром Путиным укрепление отношений стран и развитие сотрудничества. "Провел двустороннюю встречу в Тяньцзине с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Наши беседы были сосредоточены на дальнейшем укреплении непальско–российских отношений и развитии взаимовыгодного сотрудничества в области культуры, торговли и инвестиций", - написал Оли в соцсети Х. Путин и премьер Непала Шарма Оли встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае. В частности, они обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества, в том числе в сферах образования и культуры. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал , Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

