Страны ШОС договорились подписать меморандум с "Росконгрессом"
© РИА Новости / Сергей БобылевВладимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Главы государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли решение подписать меморандум с фондом "Росконгресс" о совместной работе, сообщает пресс-служба фонда.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем участвуют более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Президент России Владимир Путин принял участие в саммите и провел на его полях серию двусторонних встреч.
По информации фонда, по итогам саммита ШОС было подписано и принято 20 документов.
"Одним из документов стало решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о полномочиях генерального секретаря ШОС на подписание меморандума о взаимопонимании между секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и фондом Росконгресс", - говорится в сообщении фонда.
"(Решение о подписании меморандума - ред.) позволит фонду "Росконгресс" организовывать совместные конгрессные и выставочные мероприятия экономической и социальной направленности как двустороннего, так и многостороннего характера", - цитирует фонд в сообщении слова советника президента РФ Антона Кобякова.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.