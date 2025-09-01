https://ria.ru/20250901/shos-2038931564.html

Страны ШОС договорились подписать меморандум с "Росконгрессом"

Страны ШОС договорились подписать меморандум с "Росконгрессом" - РИА Новости, 01.09.2025

Страны ШОС договорились подписать меморандум с "Росконгрессом"

Главы государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли решение подписать меморандум с фондом "Росконгресс" о совместной работе, сообщает... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T19:16:00+03:00

2025-09-01T19:16:00+03:00

2025-09-01T20:24:00+03:00

в мире

россия

тяньцзинь

индия

владимир путин

шос

саммит шос в китае в 2025 году

фонд "росконгресс"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038871339_0:267:3082:2001_1920x0_80_0_0_f7f7c52dae8434c222f453bd94f8bdb1.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Главы государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли решение подписать меморандум с фондом "Росконгресс" о совместной работе, сообщает пресс-служба фонда. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем участвуют более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Президент России Владимир Путин принял участие в саммите и провел на его полях серию двусторонних встреч. По информации фонда, по итогам саммита ШОС было подписано и принято 20 документов. "Одним из документов стало решение Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о полномочиях генерального секретаря ШОС на подписание меморандума о взаимопонимании между секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и фондом Росконгресс", - говорится в сообщении фонда. "(Решение о подписании меморандума - ред.) позволит фонду "Росконгресс" организовывать совместные конгрессные и выставочные мероприятия экономической и социальной направленности как двустороннего, так и многостороннего характера", - цитирует фонд в сообщении слова советника президента РФ Антона Кобякова.Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

https://ria.ru/20250901/sammit-2038926178.html

https://ria.ru/20250901/dmitriev-2038913111.html

россия

тяньцзинь

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, тяньцзинь, индия, владимир путин, шос, саммит шос в китае в 2025 году, фонд "росконгресс"