Страны ШОС выступили за невмешательство во внутренние дела
Символика саммита ШОС в Тяньцзине
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Принципы невмешательства во внутренние дела и неприменения силы являются основой устойчивого развития международных отношений, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств - членов ШОС.
"Государства-члены выступают за уважение права народов на самостоятельный и демократический выбор путей своего политического и социально-экономического развития", - говорится в тексте декларации.
Согласно документу, страны ШОС "подчеркивают, что принципы взаимного уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности государств, равноправия, взаимной выгоды, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы ее применением являются основой устойчивого развития международных отношений".
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа -1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
