https://ria.ru/20250901/shos-2038786827.html

Страны ШОС выступили за невмешательство во внутренние дела

Страны ШОС выступили за невмешательство во внутренние дела - РИА Новости, 01.09.2025

Страны ШОС выступили за невмешательство во внутренние дела

Принципы невмешательства во внутренние дела и неприменения силы являются основой устойчивого развития международных отношений, говорится в Тяньцзиньской... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T10:11:00+03:00

2025-09-01T10:11:00+03:00

2025-09-01T10:11:00+03:00

в мире

тяньцзинь

индия

иран

шос

саммит шос в китае в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038775749_0:239:3148:2010_1920x0_80_0_0_9e81065fd9f8ce084d9fb259f846d1ee.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Принципы невмешательства во внутренние дела и неприменения силы являются основой устойчивого развития международных отношений, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств - членов ШОС. "Государства-члены выступают за уважение права народов на самостоятельный и демократический выбор путей своего политического и социально-экономического развития", - говорится в тексте декларации. Согласно документу, страны ШОС "подчеркивают, что принципы взаимного уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности государств, равноправия, взаимной выгоды, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы ее применением являются основой устойчивого развития международных отношений". Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа -1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

https://ria.ru/20250830/kitay-2038416793.html

https://ria.ru/20250828/shos-1977958155.html

тяньцзинь

индия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, тяньцзинь, индия, иран, шос, саммит шос в китае в 2025 году