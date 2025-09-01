Рейтинг@Mail.ru
Страны ШОС заявили об обострении геополитической конфронтации в мире - РИА Новости, 01.09.2025
10:09 01.09.2025
Страны ШОС заявили об обострении геополитической конфронтации в мире
Страны ШОС заявили об обострении геополитической конфронтации в мире - РИА Новости, 01.09.2025
Страны ШОС заявили об обострении геополитической конфронтации в мире
Геополитическая конфронтация, вызовы и угрозы для безопасности и стабильности обостряются в мире, в том числе в регионе Шанхайской организации сотрудничества,... РИА Новости, 01.09.2025
в мире
тяньцзинь
индия
иран
шос
саммит шос в китае в 2025 году
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Геополитическая конфронтация, вызовы и угрозы для безопасности и стабильности обостряются в мире, в том числе в регионе Шанхайской организации сотрудничества, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств - членов ШОС. "В мире происходят глубинные исторические перемены, которые затрагивают все сферы политических, социально-экономических и общественных отношений. Укрепляется стремление к созданию более справедливого, равноправного и представительного многополярного мироустройства, открывающего новые перспективы для развития государств и взаимовыгодного международного сотрудничества", - говорится в тексте декларации, опубликованной на официальном сайте организации. Отмечается, что вместе с тем "обостряются геополитическая конфронтация, вызовы и угрозы для безопасности и стабильности, в том числе в регионе ШОС". "Серьезные потрясения испытывает мировая экономика, прежде всего международные товарные и финансовые рынки", - указано в тексте документа. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
тяньцзинь
индия
иран
в мире, тяньцзинь, индия, иран, шос, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Тяньцзинь, Индия, Иран, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Страны ШОС заявили об обострении геополитической конфронтации в мире

Тяньцзиньская декларация: в мире обостряется геополитическая конфронтация

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГлавы делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов ШОС
Главы делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов ШОС - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Главы делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов ШОС
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Геополитическая конфронтация, вызовы и угрозы для безопасности и стабильности обостряются в мире, в том числе в регионе Шанхайской организации сотрудничества, говорится в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам 25-го заседания Совета глав государств - членов ШОС.
"В мире происходят глубинные исторические перемены, которые затрагивают все сферы политических, социально-экономических и общественных отношений. Укрепляется стремление к созданию более справедливого, равноправного и представительного многополярного мироустройства, открывающего новые перспективы для развития государств и взаимовыгодного международного сотрудничества", - говорится в тексте декларации, опубликованной на официальном сайте организации.
Отмечается, что вместе с тем "обостряются геополитическая конфронтация, вызовы и угрозы для безопасности и стабильности, в том числе в регионе ШОС".
"Серьезные потрясения испытывает мировая экономика, прежде всего международные товарные и финансовые рынки", - указано в тексте документа.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
В миреТяньцзиньИндияИранШОССаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
