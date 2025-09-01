Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о гуманитарных связях стран ШОС - РИА Новости, 01.09.2025
08:29 01.09.2025
Путин рассказал о гуманитарных связях стран ШОС
Президент России Владимир Путин отметил работу Университета ШОС, говоря о гуманитарных связях стран - членов Шанхайской организации сотрудничества.
россия
тяньцзинь
индия
владимир путин
саммит шос в китае в 2025 году
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил работу Университета ШОС, говоря о гуманитарных связях стран - членов Шанхайской организации сотрудничества. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. В понедельник началась официальная программа саммита. Встреча лидеров проходит на площадке международного конгрессно-выставочного центра "Мэйцзян". "Конечно, отмечу и принимаемую сегодня стратегию развития ШОС до 2035 года, которая предопределяет магистральные направления деятельности Шанхайской организации в политике, экономике, безопасности, гуманитарной сфере", - сказал Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он добавил, что связи участников организации расширяются в области науки и образования, здравоохранения и окружающей среды, спортивных и молодежных обменов. "Успешно работает Университет ШОС, объединяющий 77 вузов из наших государств. Регулярно проводятся форумы ректоров университетов, активизируется диалог между студентами, аспирантами и преподавателями", - добавил Путин. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
россия
тяньцзинь
индия
россия, тяньцзинь, индия, владимир путин, саммит шос в китае в 2025 году
Россия, Тяньцзинь, Индия, Владимир Путин, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил работу Университета ШОС, говоря о гуманитарных связях стран - членов Шанхайской организации сотрудничества.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. В понедельник началась официальная программа саммита. Встреча лидеров проходит на площадке международного конгрессно-выставочного центра "Мэйцзян".
"Конечно, отмечу и принимаемую сегодня стратегию развития ШОС до 2035 года, которая предопределяет магистральные направления деятельности Шанхайской организации в политике, экономике, безопасности, гуманитарной сфере", - сказал Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Он добавил, что связи участников организации расширяются в области науки и образования, здравоохранения и окружающей среды, спортивных и молодежных обменов.
"Успешно работает Университет ШОС, объединяющий 77 вузов из наших государств. Регулярно проводятся форумы ректоров университетов, активизируется диалог между студентами, аспирантами и преподавателями", - добавил Путин.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
