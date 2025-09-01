Путин рассказал о гуманитарных связях стран ШОС
Путин отметил работу Университета ШОС в объединении участников организации
Президент РФ Владимир Путин
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил работу Университета ШОС, говоря о гуманитарных связях стран - членов Шанхайской организации сотрудничества.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. В понедельник началась официальная программа саммита. Встреча лидеров проходит на площадке международного конгрессно-выставочного центра "Мэйцзян".
"Конечно, отмечу и принимаемую сегодня стратегию развития ШОС до 2035 года, которая предопределяет магистральные направления деятельности Шанхайской организации в политике, экономике, безопасности, гуманитарной сфере", - сказал Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Он добавил, что связи участников организации расширяются в области науки и образования, здравоохранения и окружающей среды, спортивных и молодежных обменов.
"Успешно работает Университет ШОС, объединяющий 77 вузов из наших государств. Регулярно проводятся форумы ректоров университетов, активизируется диалог между студентами, аспирантами и преподавателями", - добавил Путин.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.