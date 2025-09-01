https://ria.ru/20250901/shos-2038766771.html

Путин рассказал о гуманитарных связях стран ШОС

Путин рассказал о гуманитарных связях стран ШОС - РИА Новости, 01.09.2025

Путин рассказал о гуманитарных связях стран ШОС

Президент России Владимир Путин отметил работу Университета ШОС, говоря о гуманитарных связях стран - членов Шанхайской организации сотрудничества. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T08:29:00+03:00

2025-09-01T08:29:00+03:00

2025-09-01T08:29:00+03:00

россия

тяньцзинь

индия

владимир путин

саммит шос в китае в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038761218_0:48:3035:1755_1920x0_80_0_0_525dcd05b66cabc60d4566d53448605c.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил работу Университета ШОС, говоря о гуманитарных связях стран - членов Шанхайской организации сотрудничества. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. В понедельник началась официальная программа саммита. Встреча лидеров проходит на площадке международного конгрессно-выставочного центра "Мэйцзян". "Конечно, отмечу и принимаемую сегодня стратегию развития ШОС до 2035 года, которая предопределяет магистральные направления деятельности Шанхайской организации в политике, экономике, безопасности, гуманитарной сфере", - сказал Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он добавил, что связи участников организации расширяются в области науки и образования, здравоохранения и окружающей среды, спортивных и молодежных обменов. "Успешно работает Университет ШОС, объединяющий 77 вузов из наших государств. Регулярно проводятся форумы ректоров университетов, активизируется диалог между студентами, аспирантами и преподавателями", - добавил Путин. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

https://ria.ru/20250901/putin-2038761340.html

россия

тяньцзинь

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, тяньцзинь, индия, владимир путин, саммит шос в китае в 2025 году