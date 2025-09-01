ШОС приняла заявление в связи с годовщиной окончания Второй мировой войны
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай) , 1 сен - РИА Новости. Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли ряд заявлений, в том числе в связи с 80-й годовщиной окончания Второй мировой войны и образования Организации Объединённых Наций (ООН).
Заявление в связи с годовщиной окончания Второй мировой войны было принято по итогам заседания Совета глав государств – членов ШОС, список документов опубликован на сайте Кремля.
Лидеры приняли заявление об укреплении сотрудничества в сфере цифровой экономики, заявление по устойчивому развитию энергетики, о сотрудничестве в области "зелёной" промышленности и о дальнейшем углублении международного сотрудничества в области искусственного интеллекта. Кроме того, принят документ о поддержке многосторонней торговой системы и по научно-техническому и инновационному сотрудничеству. Также принято заявление Совета глав государств ШОС в деле эффективного решения мировой проблемы наркотиков и борьбы с ней.
Кроме того, "на полях" заседания принято заявление руководителей уполномоченных министерств и ведомств государств - членов ШОС об укреплении инвестиционного сотрудничества в сфере устойчивого развития. Также стороны приняли протокол к Соглашению между ШОС и правительством Китая об условиях пребывания Секретариата организации в КНР.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.