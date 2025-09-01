https://ria.ru/20250901/sammit-2038867199.html

Саммит ШОС в Тяньцзине прошел успешно, заявил МИД КНР

Саммит ШОС в Тяньцзине прошел успешно, заявил МИД КНР - РИА Новости, 01.09.2025

Саммит ШОС в Тяньцзине прошел успешно, заявил МИД КНР

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 2025 года в китайском Тяньцзине прошел успешно и принес плодотворные результаты, заявил в понедельник министр РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T15:20:00+03:00

2025-09-01T15:20:00+03:00

2025-09-01T15:20:00+03:00

в мире

китай

тяньцзинь

индия

ван и (политик)

шос

саммит шос в китае в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038366893_0:144:3001:1832_1920x0_80_0_0_a627c2d9efe7de5f6fd3ce23a2d90eb3.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 2025 года в китайском Тяньцзине прошел успешно и принес плодотворные результаты, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И. "Саммит Шанхайской организации сотрудничества 2025 года в Тяньцзине прошел успешно и достиг плодотворных результатов", - заявил министр на пресс-конференции по итогам саммита ШОС. Саммит ШОС проходил в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем приняли участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

https://ria.ru/20250901/putin-2038823280.html

китай

тяньцзинь

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, тяньцзинь, индия, ван и (политик), шос, саммит шос в китае в 2025 году