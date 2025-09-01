Рейтинг@Mail.ru
19:12 01.09.2025
Россия продолжит гуманитарное сотрудничество с Непалом
Россия продолжит гуманитарное сотрудничество с Непалом
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Россия будет продолжать гуманитарное сотрудничество с Непалом, в том числе в сфере образования, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и премьер Непала Шарма Оли встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае.
Путин оценил отношения России и Непала
"С точки зрения гуманитарного взаимодействия уделяем серьезное внимание продолжению контактов в сфере образования, ну, и культуры, и образования, в том числе", - сказал российский лидер.
Путин сообщил, что Российская Федерация с удовольствием будет продолжать это направление взаимодействия.
"Вы сказали, что в различных сферах непальцы проявляют интерес к образованию в России. Разумеется, пойдем на встречу в поиске наиболее интересных и перспективных направлений в сфере образования", - добавил президент.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Путин оценил расширение гуманитарных связей с Ираном
