Россия продолжит гуманитарное сотрудничество с Непалом

Россия продолжит гуманитарное сотрудничество с Непалом - РИА Новости, 01.09.2025

Россия продолжит гуманитарное сотрудничество с Непалом

2025-09-01 Россия будет продолжать гуманитарное сотрудничество с Непалом, в том числе в сфере образования, заявил президент РФ Владимир Путин.

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Россия будет продолжать гуманитарное сотрудничество с Непалом, в том числе в сфере образования, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин и премьер Непала Шарма Оли встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае. "С точки зрения гуманитарного взаимодействия уделяем серьезное внимание продолжению контактов в сфере образования, ну, и культуры, и образования, в том числе", - сказал российский лидер. Путин сообщил, что Российская Федерация с удовольствием будет продолжать это направление взаимодействия. "Вы сказали, что в различных сферах непальцы проявляют интерес к образованию в России. Разумеется, пойдем на встречу в поиске наиболее интересных и перспективных направлений в сфере образования", - добавил президент. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

