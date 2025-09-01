Рахмон призвал страны ШОС сотрудничать в борьбе с терроризмом
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС
ДУШАНБЕ, 1 сен – РИА Новости. Странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) необходимо взаимодействовать в борьбе с терроризмом и экстремизмом, заявил на саммите ШОС в китайском Тяньцзине президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
"В ходе саммита, анализируя ситуацию в области региональной безопасности, мы признали необходимым взаимодействие государств-членов ШОС в совместной борьбе с терроризмом, экстремизмом во всех их проявлениях, с киберугрозами, незаконным оборотом наркотиков и другими видами транснациональной преступной деятельности", - приводит пресс-служба слова Рахмона.
Президент Таджикистана подчеркнул, что подписанные сегодня соглашения о создании Антинаркотического центра ШОС и Универсального центра по противодействию рискам и угрозам безопасности государств-членов Организации сотрудничества открывают новые перспективы взаимодействия государств в указанных областях.
Рахмон еще раз подтвердил твердую и непоколебимую позицию Таджикистана в урегулировании сложной ситуации на Ближнем Востоке и в других странах, охваченных войной.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходил в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров, а также представители международных организаций.
ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.