Путин оценил расширение гуманитарных связей с Ираном
Путин оценил расширение гуманитарных связей с Ираном - РИА Новости, 01.09.2025
Путин оценил расширение гуманитарных связей с Ираном
Россия придаёт особое значение расширению гуманитарных связей с Ираном, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T17:17:00+03:00
2025-09-01T17:17:00+03:00
2025-09-01T18:38:00+03:00
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия придаёт особое значение расширению гуманитарных связей с Ираном, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы придаём большое значение расширению гуманитарных связей (с Ираном - ред.)", - сказал Путин во время встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырёхдневным визитом. Первым городом посещения главы российского государства стал Тяньцзинь, где проходит саммит ШОС. На его полях у Путина запланирован целый ряд двухсторонних встреч. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Путин оценил расширение гуманитарных связей с Ираном
