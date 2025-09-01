Рейтинг@Mail.ru
17:17 01.09.2025 (обновлено: 18:38 01.09.2025)
Путин оценил расширение гуманитарных связей с Ираном
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия придаёт особое значение расширению гуманитарных связей с Ираном, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы придаём большое значение расширению гуманитарных связей (с Ираном - ред.)", - сказал Путин во время встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырёхдневным визитом. Первым городом посещения главы российского государства стал Тяньцзинь, где проходит саммит ШОС. На его полях у Путина запланирован целый ряд двухсторонних встреч. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи на полях саммита ШОС в Тяньцзине. 1 сентября 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи на полях саммита ШОС в Тяньцзине. 1 сентября 2025
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия придаёт особое значение расширению гуманитарных связей с Ираном, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы придаём большое значение расширению гуманитарных связей (с Ираном - ред.)", - сказал Путин во время встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырёхдневным визитом. Первым городом посещения главы российского государства стал Тяньцзинь, где проходит саммит ШОС. На его полях у Путина запланирован целый ряд двухсторонних встреч.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
В миреИранРоссияКитайВладимир ПутинМасуд ПезешкианШОССаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
