https://ria.ru/20250901/putin-2038907062.html

Путин оценил расширение гуманитарных связей с Ираном

Путин оценил расширение гуманитарных связей с Ираном - РИА Новости, 01.09.2025

Путин оценил расширение гуманитарных связей с Ираном

Россия придаёт особое значение расширению гуманитарных связей с Ираном, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T17:17:00+03:00

2025-09-01T17:17:00+03:00

2025-09-01T18:38:00+03:00

в мире

иран

россия

китай

владимир путин

масуд пезешкиан

шос

саммит шос в китае в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038923742_0:304:3100:2048_1920x0_80_0_0_3282b0ccf64f65ecaf727daa22def0a1.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия придаёт особое значение расширению гуманитарных связей с Ираном, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы придаём большое значение расширению гуманитарных связей (с Ираном - ред.)", - сказал Путин во время встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырёхдневным визитом. Первым городом посещения главы российского государства стал Тяньцзинь, где проходит саммит ШОС. На его полях у Путина запланирован целый ряд двухсторонних встреч. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

https://ria.ru/20250901/putin-2038902449.html

иран

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, россия, китай, владимир путин, масуд пезешкиан, шос, саммит шос в китае в 2025 году