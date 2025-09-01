Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о росте числа иранских студентов, обучающихся в России - РИА Новости, 01.09.2025
17:08 01.09.2025
Путин заявил о росте числа иранских студентов, обучающихся в России
Путин заявил о росте числа иранских студентов, обучающихся в России - РИА Новости, 01.09.2025
Путин заявил о росте числа иранских студентов, обучающихся в России
Президент России Владимир Путин сообщил о том, что за пять лет утроилось число иранских студентов, обучающихся в РФ. РИА Новости, 01.09.2025
в мире
россия
иран
индия
владимир путин
масуд пезешкиан
шос
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о том, что за пять лет утроилось число иранских студентов, обучающихся в РФ. Российский лидер в понедельник провел ряд двусторонних встреч на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине, в том числе с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. "Все больше иранских студентов делают выбор в пользу российского образования. За пять лет их число утроилось. В России обучается 9110 граждан Ирана", - сказал Путин во время встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
В мире, Россия, Иран, Индия, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, ШОС
Путин заявил о росте числа иранских студентов, обучающихся в России

Путин: число иранских студентов в России утроилось за пять лет

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о том, что за пять лет утроилось число иранских студентов, обучающихся в РФ.
Российский лидер в понедельник провел ряд двусторонних встреч на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине, в том числе с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
"Все больше иранских студентов делают выбор в пользу российского образования. За пять лет их число утроилось. В России обучается 9110 граждан Ирана", - сказал Путин во время встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Путин заявил о росте турпоездок между Россией и Ираном
