Путин заявил о росте турпоездок между Россией и Ираном - 01.09.2025
17:07 01.09.2025
Путин заявил о росте турпоездок между Россией и Ираном
в мире
россия
иран
китай
владимир путин
масуд пезешкиан
шос
саммит шос в китае в 2025 году
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о росте туристических поездок между РФ и Ираном. "Увеличивается и количество туристических поездок. В 2024 году рост составил 13%", - сказал Путин во время встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Первым городом посещения главы российского государства стал Тяньцзинь, где проходит саммит ШОС. На его полях у Путина запланирован целый ряд двухсторонних встреч. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
в мире, россия, иран, китай, владимир путин, масуд пезешкиан, шос, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Россия, Иран, Китай, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Путин заявил о росте турпоездок между Россией и Ираном

Путин: число туристических поездок между Россией и Ираном выросло на 13%

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о росте туристических поездок между РФ и Ираном.
"Увеличивается и количество туристических поездок. В 2024 году рост составил 13%", - сказал Путин во время встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Первым городом посещения главы российского государства стал Тяньцзинь, где проходит саммит ШОС. На его полях у Путина запланирован целый ряд двухсторонних встреч.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Министр туризма Ирана оценил турпоток с Россией
6 мая, 16:27
