Путин заявил о росте турпоездок между Россией и Ираном

Путин заявил о росте турпоездок между Россией и Ираном

2025-09-01T17:07:00+03:00

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о росте туристических поездок между РФ и Ираном. "Увеличивается и количество туристических поездок. В 2024 году рост составил 13%", - сказал Путин во время встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Первым городом посещения главы российского государства стал Тяньцзинь, где проходит саммит ШОС. На его полях у Путина запланирован целый ряд двухсторонних встреч. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

