https://ria.ru/20250901/putin-2038894296.html
Путин встретился с президентом Ирана на саммите ШОС
Путин встретился с президентом Ирана на саммите ШОС - РИА Новости, 01.09.2025
Путин встретился с президентом Ирана на саммите ШОС
Российский лидер Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом,... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T16:33:00+03:00
2025-09-01T16:33:00+03:00
2025-09-01T16:36:00+03:00
иран
китай
шос
тяньцзинь
владимир путин
в мире
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038860126_500:74:3145:1562_1920x0_80_0_0_d699754eabc37fea1dab01549b766f09.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает корреспондент РИА Новости.Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Первым городом посещения главы российского государства стал Тяньцзинь, где проходит саммит ШОС. На его полях у Путина запланирован целый ряд двухсторонних встреч.Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://ria.ru/20250901/peskov-2038867033.html
иран
китай
тяньцзинь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038860126_414:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_cfa94b0932ec0242442e1b66f5495e9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, китай, шос, тяньцзинь, владимир путин, в мире, саммит шос в китае в 2025 году
Иран, Китай, ШОС, Тяньцзинь, Владимир Путин, В мире, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Путин встретился с президентом Ирана на саммите ШОС
Путин встретился с президентом Ирана на полях саммита ШОС в Тяньцзине