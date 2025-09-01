https://ria.ru/20250901/putin-2038889531.html

"Четкий сигнал": в Китае предупредили Запад из-за визита Путина

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Приезд Владимира Путина на саммит ШОС демонстрирует западным странам сплоченность и решимость России и Китая в достижении как собственных, так и общих целей, пишет издание Military China."Торжественность визита имеет четкий сигнал: "Не провоцируйте". В настоящее время и Китай, и Россия находятся под давлением. Россия сталкивается с расширением НАТО на восток, а Китай подвержен технологической блокаде со стороны США. Беспрецедентный визит российского лидера, очевидно, направлен на то, чтобы продемонстрировать сплоченность и взаимовыручку двух стран, а также твердую решимость противостоять вызовам", — говорится в материале.Издание отмечает, что российско-китайское сотрудничество — это не только объединение практических интересов, но и формирование международного дискурса."Страны пишут новую главу, противодействуя силам, которые хотят переписать историю", — подчеркивается в тексте.Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров, в том числе президент Владимир Путин, а также представители международных организаций.ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

