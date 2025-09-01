https://ria.ru/20250901/putin-2038877376.html

Песков ответил на вопрос об общении Путина с Алиевым на саммите ШОС

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Общения президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в понедельник пока не было, сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Сегодня еще пока не было", - сказал Песков.Саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем приняли участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

