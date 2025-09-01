Рейтинг@Mail.ru
Президент Ирана предложил создать кризисный комитет глав МИД стран ШОС - РИА Новости, 01.09.2025
07:41 01.09.2025
Президент Ирана предложил создать кризисный комитет глав МИД стран ШОС
Президент Ирана предложил создать кризисный комитет глав МИД стран ШОС
в мире
иран
китай
ближний восток
масуд пезешкиан
шос
саммит шос в китае в 2025 году
ТЕГЕРАН, 1 сен - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, предложил создать комитет глав МИД стран - членов ШОС для разрешения кризисов, угрожающих миру и безопасности в регионе Ближнего Востока. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. "В области миротворчества необходимо создать комитет, состоящий из министров иностранных дел членов (ШОС, участники которого - ред.) будут обмениваться мнениями о различных кризисах, угрожающих миру и безопасности в регионе (Ближнего Востока - ред.), выдвигать действенные предложения по управлению кризисом и механизмы по его изучению", - цитирует президента официальный сайт его администрации. По мнению Пезешкиана, комитет должен обладать возможностью немедленного созыва заседания его участников по запросу одного из членов при возникновении потенциальных и реальных кризисов, "действуя как интеллектуальный и оперативный рычаг организации" и стремясь различными способами помочь тому из членов, чей суверенитет был нарушен. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
иран
китай
ближний восток
ТЕГЕРАН, 1 сен - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, предложил создать комитет глав МИД стран - членов ШОС для разрешения кризисов, угрожающих миру и безопасности в регионе Ближнего Востока.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
