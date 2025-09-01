Песков рассказал о встречах Путина на саммите ШОС
Песков: у Путина было много двусторонних встреч на полях саммита ШОС
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин перед совместным фотографированием глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин перед совместным фотографированием глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у президента РФ Владимира Путина было много двусторонних встреч на полях саммита ШОС.
"Сегодня было много двустороннего общения. Во-первых, вы были свидетелями двусторонних переговоров, которые состоялись в резиденции президента, в гостинице, где он остановился. Это контакты и с президентом Турции, и с премьер-министром Индии", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
"Вьетнам только что, и были разговоры краткие с президентом Пакистана и с президентом Таджикистана, переговорили и перебросились словами с президентом Узбекистана, хотя намечена отдельная двусторонка в Пекине. Общение здесь не кончается", - добавил Песков.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.