https://ria.ru/20250901/peskov-2038860599.html

Песков рассказал о встречах Путина на саммите ШОС

Песков рассказал о встречах Путина на саммите ШОС - РИА Новости, 01.09.2025

Песков рассказал о встречах Путина на саммите ШОС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у президента РФ Владимира Путина было много двусторонних встреч на полях саммита ШОС. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T14:59:00+03:00

2025-09-01T14:59:00+03:00

2025-09-01T15:06:00+03:00

шос

в мире

россия

турция

пакистан

дмитрий песков

владимир путин

павел зарубин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038816416_0:0:2887:1624_1920x0_80_0_0_c0c9eeeee29fb571738c6f143ba25a7d.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у президента РФ Владимира Путина было много двусторонних встреч на полях саммита ШОС."Сегодня было много двустороннего общения. Во-первых, вы были свидетелями двусторонних переговоров, которые состоялись в резиденции президента, в гостинице, где он остановился. Это контакты и с президентом Турции, и с премьер-министром Индии", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что помимо этого на полях саммита ШОС и в рамках встречи "ШОС плюс" состоялись контакты со многими главами государств."Вьетнам только что, и были разговоры краткие с президентом Пакистана и с президентом Таджикистана, переговорили и перебросились словами с президентом Узбекистана, хотя намечена отдельная двусторонка в Пекине. Общение здесь не кончается", - добавил Песков.Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

https://ria.ru/20250901/putin-2038822214.html

россия

турция

пакистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шос, в мире, россия, турция, пакистан, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин, саммит шос в китае в 2025 году