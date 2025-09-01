Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о встречах Путина на саммите ШОС
14:59 01.09.2025
Песков рассказал о встречах Путина на саммите ШОС
Песков рассказал о встречах Путина на саммите ШОС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у президента РФ Владимира Путина было много двусторонних встреч на полях саммита ШОС. РИА Новости, 01.09.2025
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у президента РФ Владимира Путина было много двусторонних встреч на полях саммита ШОС."Сегодня было много двустороннего общения. Во-первых, вы были свидетелями двусторонних переговоров, которые состоялись в резиденции президента, в гостинице, где он остановился. Это контакты и с президентом Турции, и с премьер-министром Индии", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что помимо этого на полях саммита ШОС и в рамках встречи "ШОС плюс" состоялись контакты со многими главами государств."Вьетнам только что, и были разговоры краткие с президентом Пакистана и с президентом Таджикистана, переговорили и перебросились словами с президентом Узбекистана, хотя намечена отдельная двусторонка в Пекине. Общение здесь не кончается", - добавил Песков.Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
шос, в мире, россия, турция, пакистан, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин, саммит шос в китае в 2025 году
ШОС, В мире, Россия, Турция, Пакистан, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Павел Зарубин, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин перед совместным фотографированием глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин перед совместным фотографированием глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин перед совместным фотографированием глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у президента РФ Владимира Путина было много двусторонних встреч на полях саммита ШОС.
"Сегодня было много двустороннего общения. Во-первых, вы были свидетелями двусторонних переговоров, которые состоялись в резиденции президента, в гостинице, где он остановился. Это контакты и с президентом Турции, и с премьер-министром Индии", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что помимо этого на полях саммита ШОС и в рамках встречи "ШОС плюс" состоялись контакты со многими главами государств.
"Вьетнам только что, и были разговоры краткие с президентом Пакистана и с президентом Таджикистана, переговорили и перебросились словами с президентом Узбекистана, хотя намечена отдельная двусторонка в Пекине. Общение здесь не кончается", - добавил Песков.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Путин выступил на встрече в формате "ШОС плюс" в Китае
12:14
 
