Премьер Непала заявил о желании страны стать полноправным членом ШОС - РИА Новости, 01.09.2025
20:46 01.09.2025
Премьер Непала заявил о желании страны стать полноправным членом ШОС
Непал хочет быть полноправным государством-членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил непальский премьер Шарма Оли. РИА Новости, 01.09.2025
в мире
непал
китай
тяньцзинь
шос
саммит шос в китае в 2025 году
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сен - РИА Новости. Непал хочет быть полноправным государством-членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил непальский премьер Шарма Оли. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября. В нем принимают участие более 20 лидеров стран, а также представители международных организаций. "Существует настоятельная необходимость в обновленной ШОС, более сплоченной, интегрированной и устойчивой к усиливающимся геополитическим, экономическим и экологическим потрясениям, которые угрожают нашему общему будущему. Непал, гордый партнер по диалогу с 2016 года, с нетерпением ожидает принятия в качестве полноправного члена", - объявил Оли на саммите ШОС+, текст речи которого опубликовали на сайте МИД государства. Глава правительства отметил, что страны-участницы ШОС должны сделать систему глобального управления более эффективной и действенной, поставив Организацию Объединенных Наций в ее центр. "В этом контексте предложенная Китаем инициатива глобального управления будет способствовать укреплению многосторонней системы, сделав ее более справедливой, инклюзивной и равноправной для сообщества с общим будущим для человечества. Шанхайская организация сотрудничества будет дополнять дух возрожденной многосторонности, основанной на суверенном равенстве", - подчеркнул Оли. Премьер Непала добавил, что предстоящий путь требует, в частности, перехода от изоляции к взаимосвязанности. "Мы должны способствовать региональному миру, прогрессу и процветанию посредством улучшения физической, экономической, цифровой, социально-культурной и межчеловеческой взаимосвязи", - уточнил Оли. Также, по мнению главы правительства Непала, необходимо перейти от конфронтаций к консультациям, а от конкуренции - к сотрудничеству. "Разногласия естественны, но споры не должны быть разрушительными... Миру нужно больше партнерства, а не разделения. Работая вместе на региональном и глобальном уровнях, мы сможем построить справедливый, инклюзивный и устойчивый порядок и достичь устойчивого развития", - заключил Оли. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Государства-наблюдатели: Афганистан и Монголия, страны-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
непал
китай
тяньцзинь
в мире, непал, китай, тяньцзинь, шос, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Непал, Китай, Тяньцзинь, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сен - РИА Новости. Непал хочет быть полноправным государством-членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил непальский премьер Шарма Оли.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября. В нем принимают участие более 20 лидеров стран, а также представители международных организаций.
"Существует настоятельная необходимость в обновленной ШОС, более сплоченной, интегрированной и устойчивой к усиливающимся геополитическим, экономическим и экологическим потрясениям, которые угрожают нашему общему будущему. Непал, гордый партнер по диалогу с 2016 года, с нетерпением ожидает принятия в качестве полноправного члена", - объявил Оли на саммите ШОС+, текст речи которого опубликовали на сайте МИД государства.
Глава правительства отметил, что страны-участницы ШОС должны сделать систему глобального управления более эффективной и действенной, поставив Организацию Объединенных Наций в ее центр.
"В этом контексте предложенная Китаем инициатива глобального управления будет способствовать укреплению многосторонней системы, сделав ее более справедливой, инклюзивной и равноправной для сообщества с общим будущим для человечества. Шанхайская организация сотрудничества будет дополнять дух возрожденной многосторонности, основанной на суверенном равенстве", - подчеркнул Оли.
Премьер Непала добавил, что предстоящий путь требует, в частности, перехода от изоляции к взаимосвязанности.
"Мы должны способствовать региональному миру, прогрессу и процветанию посредством улучшения физической, экономической, цифровой, социально-культурной и межчеловеческой взаимосвязи", - уточнил Оли.
Также, по мнению главы правительства Непала, необходимо перейти от конфронтаций к консультациям, а от конкуренции - к сотрудничеству.
"Разногласия естественны, но споры не должны быть разрушительными... Миру нужно больше партнерства, а не разделения. Работая вместе на региональном и глобальном уровнях, мы сможем построить справедливый, инклюзивный и устойчивый порядок и достичь устойчивого развития", - заключил Оли.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Государства-наблюдатели: Афганистан и Монголия, страны-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
В миреНепалКитайТяньцзиньШОССаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
