https://ria.ru/20250901/nepal-2038936276.html

Россиянам будет интересно познакомиться с культурой Непала, заявил Путин

Россиянам будет интересно познакомиться с культурой Непала, заявил Путин - РИА Новости, 01.09.2025

Россиянам будет интересно познакомиться с культурой Непала, заявил Путин

Россиянам будет интересно познакомиться с культурой Непала, выразил уверенность президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T19:36:00+03:00

2025-09-01T19:36:00+03:00

2025-09-01T19:36:00+03:00

культура

в мире

непал

россия

китай

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590800531_0:92:1920:1172_1920x0_80_0_0_785d1850b92210c04c4076b3d35c3d27.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Россиянам будет интересно познакомиться с культурой Непала, выразил уверенность президент РФ Владимир Путин. Путин и премьер Непала Шарма Оли встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае. В частности, они обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества, в том числе в сферах образования и культуры. "Я уверен, что российской публике будет очень интересно ознакомиться с культурой Непала. Давайте подумаем тоже и в этом направлении", - сказал президент. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

https://ria.ru/20250901/rossija-2038930388.html

непал

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, непал, россия, китай, владимир путин