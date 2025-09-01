https://ria.ru/20250901/nepal-2038936276.html
Россиянам будет интересно познакомиться с культурой Непала, заявил Путин
Россиянам будет интересно познакомиться с культурой Непала, заявил Путин - РИА Новости, 01.09.2025
Россиянам будет интересно познакомиться с культурой Непала, заявил Путин
Россиянам будет интересно познакомиться с культурой Непала, выразил уверенность президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T19:36:00+03:00
2025-09-01T19:36:00+03:00
2025-09-01T19:36:00+03:00
культура
в мире
непал
россия
китай
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590800531_0:92:1920:1172_1920x0_80_0_0_785d1850b92210c04c4076b3d35c3d27.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Россиянам будет интересно познакомиться с культурой Непала, выразил уверенность президент РФ Владимир Путин. Путин и премьер Непала Шарма Оли встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае. В частности, они обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества, в том числе в сферах образования и культуры. "Я уверен, что российской публике будет очень интересно ознакомиться с культурой Непала. Давайте подумаем тоже и в этом направлении", - сказал президент. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://ria.ru/20250901/rossija-2038930388.html
непал
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590800531_66:0:1773:1280_1920x0_80_0_0_8cb81879c21951b6813bd2ff011c7376.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, непал, россия, китай, владимир путин
Культура, В мире, Непал, Россия, Китай, Владимир Путин
Россиянам будет интересно познакомиться с культурой Непала, заявил Путин
Путин уверен, что россиянам будет интересно познакомиться с культурой Непала