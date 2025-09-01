https://ria.ru/20250901/modi-2038765415.html

Премьер Индии призвал к реформированию ООН

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе выступления на саммите Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества призвал к реформированию Организации Объединённых Наций. "Члены ШОС могут расширить взаимное сотрудничество в целях реформирования международных институтов. В честь 80-летия Организации Объединенных Наций мы единогласно призываем к реформированию ООН. Заключить устремления Глобального Юга в рамки устаревших рамок – вопиющая несправедливость по отношению к будущим поколениям. Мы не можем показать многоцветные мечты нового поколения на старом черно-белом экране. Экран придется сменить", - отметил Моди. Под термином "Глобальный Юг" подразумеваются развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки. Наряду с Бразилией, Германией и Японией Индия входит в "группу четырех" (G4) - группу стран, чьи масштабы развития сопоставимы с постоянными членами СБ ООН и требующих постоянного членства в организации. В ходе саммита "группы четырех" главы МИД Бразилии, Германии, Индии и Японии призвали к реформе Совета Безопасности ООН и подтвердили поддержку друг друга в получении мест постоянных членов Совбеза. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

