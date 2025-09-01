Моди заявил, что терроризм остается вызовом для всего человечества
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите ШОС заявил, что терроризм остаётся вызовом для всего человечества, а не только для отдельной страны.
"Безопасность, мир и стабильность - основа прогресса любого государства. Но терроризм остаётся вызовом для всего человечества, а не только для отдельной страны... В борьбе с терроризмом Индия твёрдо стоит на единстве, и ШОС играет в этом важную роль", - сказал Моди в ходе выступления на саммите Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"Террористический акт в Пахалгаме был не просто атакой на душу Индии, но и открытым вызовом всем странам, которые верят в человечество. Он поднимает серьёзный вопрос: может ли страна, открыто поддерживающая терроризм, быть приемлемой для кого-либо из нас? Мы все должны бороться и противостоять терроризму во всех его формах. Это наш долг перед человечеством", - подчеркнул премьер Индии.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.