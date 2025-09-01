https://ria.ru/20250901/lukashenko-2038833054.html

Лукашенко назвал пять приоритетов для "семьи ШОС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встреча в формате "ШОС плюс" назвал пять приоритетов для "семьи ШОС", среди них многосторонность, безопасность,... РИА Новости, 01.09.2025

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встреча в формате "ШОС плюс" назвал пять приоритетов для "семьи ШОС", среди них многосторонность, безопасность, устойчивое развитие, продовольственная безопасность, сообщило агентство Белта. В числе приоритетов - многосторонность, безопасность, устойчивое развитие как основа стабильности в регионе, продовольственная безопасность, а также индустриальное и научное развитие, говорится в сообщении. "Мир на евразийском пространстве должен быть не мечтой, а реальностью", - подчеркнул белорусский лидер. Тема заседания в формате "ШОС плюс" - претворение в жизнь многосторонности, обеспечение региональной безопасности и содействие устойчивому развитию. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

