Лукашенко назвал пять приоритетов для "семьи ШОС"
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встреча в формате "ШОС плюс" назвал пять приоритетов для "семьи ШОС", среди них многосторонность, безопасность, устойчивое развитие, продовольственная безопасность, сообщило агентство Белта.
В числе приоритетов - многосторонность, безопасность, устойчивое развитие как основа стабильности в регионе, продовольственная безопасность, а также индустриальное и научное развитие, говорится в сообщении.
"Мир на евразийском пространстве должен быть не мечтой, а реальностью", - подчеркнул белорусский лидер.
Тема заседания в формате "ШОС плюс" - претворение в жизнь многосторонности, обеспечение региональной безопасности и содействие устойчивому развитию.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.